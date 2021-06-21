بعد «حادث» فرنسا.. «مرسيدس» يراجع الأخطاء!

برلين (د ب أ)

تلقى فريق مرسيدس دفعة هائلة في المراحل الأولى من سباق الجائزة الكبرى الفرنسي، الذي أقيم أمس «الأحد» ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، عندما ارتكب ماكس فيرستابن سائق ريد بول خطأ أتاح الفرصة أمام البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس لانتزاع الصدارة.

لكن كما كان الحال في عدة مناسبات خلال هذا الموسم، أخفق مرسيدس في استغلال الفرصة حتى النهاية وقد تسبب خطأ في استراتيجية الفريق في تقدم فيرستابن للصدارة مجددا لينتزع الفوز ويعزز موقعه في صدارة الترتيب العام للسائقين ببطولة العالم، حيث بات يتفوق على هاميلتون بفارق 12 نقطة. وتمثل العامل الأساسي في فوز فيرستابن في توقفه مرتين عند نقطة الصيانة، بينما توقف هاميلتون مرة واحدة.

كذلك تألق فيرستابن في السرعة سواء خلال اللفات أو عند الخروج من نقطة الصيانة، وهو ما أحدث الفارق مع هاميلتون. وبعد مواجهة مشكلات كبيرة أيضاً في السباقين الماضيين في موناكو وباكو، لا تبدو الأمور على ما يرام بالنسبة لفريق مرسيدس حتى أصبح ثاني المرشحين للقب هذا الموسم، وذلك للمرة الأولى خلال ثمانية أعوام.

وقال هاميلتون حامل لقب بطولة العالم والمتوج بلقبها سبع مرات: لم نحقق الفوز، كنا في الصدارة، لكن لم تكن الإطارات بحالتها في النهاية لذلك خسرنا الصدارة لسوء الحظ، علينا الوصول إلى الإيقاع المطلوب، هذا أمر مؤكد.

كذلك يواجه فريق مرسيدس قضية أخرى تتعلق بمستقبل سائقه الآخر فالتيري بوتاس. وجرى تكليف بوتاس خلال سباق أمس بتعطيل فيرستابن لصالح هاميلتون، لكن الهولندي فيرستابن تجاوزه بسهولة.

ووجه مرسيدس انتقادات علنية لبوتاس خلال هذا الموسم وتبدو أيام السائق مع الفريق معدودة، خاصة أن جورج راسيل كان قد أدى بشكل جيد بسيارة مرسيدس لدى استعارته من ويليامز في الوقت الذي غاب فيه هاميلتون خلال العام الماضي بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا.

ووصل الأمر إلى أن التكهنات تتردد حول إمكانية استبدال بوتاس بالفريق قبل نهاية الموسم الجاري. وكان إحباط بوتاس واضحاً من خلال حديث غاضب مع مهندسي الفريق خلال سباق أمس، وذلك مع تهالك إطارات سيارته، وقد أنهى السباق في المركز الرابع خلف سيرجيو بيريز سائق ريد بول.