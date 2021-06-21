«العائد من كورونا» في تدريبات السويد!

برلين (د ب أ)

عاد ماتياس سفانبيرج إلى تدريبات المنتخب السويدي لكرة القدم اليوم، بعد تعافيه من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، لكن سفانبيرج (22 عاماً) لم يكمل الحصة التدريبية للفريق حيث لا يزال في مرحلة استعادة اللياقة.

ولا يتوقع أن يشارك سفانبيرج في المباراة المقررة أمام المنتخب البولندي بعد غدٍ «الأربعاء» بمدينة سان بطرسبرج الروسية في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات دور المجموعات بكاس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وكان ديان كولوسيفسكي، الذي أصيب أيضاً بعدوى فيروس كورونا، قد عاد إلى التدريبات قبل أيام، بينما غاب لاعب خط الوسط ألبين إيكدال عن مران اليوم كإجراء وقائي.

ويتصدر المنتخب السويدي المجموعة الخامسة بالبطولة الأوروبية برصيد أربع نقاط حصدها بالتعادل السلبي مع المنتخب الإسباني والفوز على نظيره السلوفاكي 1-0.