نورة الكعبي: بطولات فزاع لأصحاب الهمم تثري الحركة البارالمبية

دبي (الاتحاد)

شهدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب اليوم، بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم جانباً من فعاليات اليوم الثالث لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة - كأس العالم دبي 2021 التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 62 دولة، وتعد الفرصة الأخيرة لـ «أصحاب الهمم» من أجل حجز مقاعدهم في «بارالمبية» طوكيو«2020.

وأعربت معاليها عن فخرها بالتواجد في هذا الحدث العالمي المهم مؤكدة أن الإمارات دولة استثنائية ودبي أيضاً وأن تواجد العالم ينم عن الثقة والمصداقية للدولة، وخصوصاً أنهما جسر إلى العالم مثمنة التنظيم الاحترافي من قبل اللجنة المنظمة والمشاركة الكبيرة من الدول في النسخة الحادية عشرة للبطولة من أجل التواجد في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو.

ووجهت معاليها الشكر إلى العالم على ثقته في الإمارات ودبي وتواجد هذه الدول في هذه النسخة الاستثنائية في وجود هذه البنية التحتية بالدولة والإجراءات الاحترازية التي تقام وفق أعلى المعايير الاحترازية العالمية والبروتوكول الطبي في ظل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة وفي إطار القواعد الإرشادية التي أوصت بها الجهات المعنية مما يؤكد موقع البطولة المهم في الخريطة العالمية، مشيرة إلى أن بطولات فزاع لأصحاب الهمم تثري الحركة البارالمبية.

وأشادت معاليها بالتأهل التاريخي لبطلة نادي دبي لأصحاب الهمم عائشة المهيري إلى دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو كأول إماراتية تتأهل من الرماية إلى بارالمبية «طوكيو».

وكانت معالي نورة بنت محمد الكعبي قد اطلعت خلال جولتها التفقدية لمرافق النادي المختلفة من ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع لأصحاب الهمم بحضور ماجد العصيمي مدير الحدث ومنى بن حماد عضو مجلس إدارة النادي على إنجازات النادي خلال مسيرته المختلفة والمنتجات التي ينتجها أصحاب الهمم ومشاركة «أصحاب الهمم» في «بارالمبية» طوكيو وتحديات المرحلة المقبلة.

وأسفرت منافسات اليوم الثاني عن حصول الصيني بونكاى على ذهبية وزن 59 كجم تاركاً المركز الثاني للنيجيري توماس فيما كان المركز الثالث من نصيب خوان كارلوس من تشيلي، وفي وزن 59 كجم رجال جاء عزيز بيك من قرغستان في المركز الأول ليحلق بالميدالية الذهبية. وفي وزن 59 كجم كان المركز الأول والميدالية الذهبية من نصيب الروسي فلادمير تلاه في المركز الثاني والميدالية الفضية المصري طه عبد الماجد فيما فاز بالمركز الثالث اليوناني باكوكريستوس. وحصل البريطاني مارك سوان على ذهبية 65 كجم رجال_ ناشئين، فيما حلق الجزائري حسين بطير بذهبية وزن 65 كجم رجال تلاه في المركز الثاني والميدالية الفضية خورخي كاريناو من تشيلي بينما كان المركز الثالث من نصيب البريطاني مارك سوان.