إسير يعود إلى الألماني «الصاعد»

دوسلدورف (د ب أ)

أعلن نادي بوخوم الصاعد إلى دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم «بوندسليجا»، اليوم، عودة حارس المرمى ميكائيل إسير إلى صفوف الفريق قادماً من هانوفر في صفقة انتقال حر.

وأوضح نادي بوخوم أن إسير (33 عاماً) سيوقع عقداًِ لمدة عامين لينتهي في 2023. وخاض إسير 63 مباراة في دوري الدرجة الأولى، لكن يتوقع أن يكون حارساً بديلاً لمانويل ريمان في الفريق.

وصعد إسير من أكاديمية بوخوم وخاض 24 مباراة مع الفريق الأول بالنادي بين عامي 2008 و2015، وبعدها لعب لفرق شتورم جراتس النمساوي ودارمشتاد وهانوفر الألمانيين.