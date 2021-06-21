مارسيلو نجم الريال يستثمر في «أكاديميات دبي»

دبي (الاتحاد)

تواصل دبي استقطاب نجوم الرياضة العالميين الذين يتخذون منها مقراً للإقامة والاستثمار والتدريب، حيث يبحث النجم البرازيلي مارسيلو فييرا دا سيلفا جونيور لاعب نادي ريال مدريد، سبل الاستثمار وإقامة مشاريع في إمارة دبي، جاء ذلك خلال زيارته لمقر مجلس دبي الرياضي ولقاء سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس.

وناقش النجم البرازيلي، الذي تولى قيادة فريقه الوطني ودفاع ريال مدريد، العديد من المشاريع والمبادرات خلال اللقاء وأعرب عن رغبته في العمل مع مجلس دبي الرياضي في تطوير رياضة كرة القدم في الإمارات وخاصة على المستوى الأكاديمي في كرة القدم وكرة قدم الصالات والكرة الشاطئية.

وقدّم سعيد حارب لنجم ريال مدريد عن طبيعة عمل مجلس دبي الرياضي والجهود التي يقوم بها لإدارة وتطوير القطاع الرياضي في دبي سواء من ناحية تنظيم المؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى أو نشر ممارسة الرياضة عموماً وتطوير قطاع الأكاديميات والاهتمام باكتشاف وتطوير المواهب.

وعبّر النجم البرازيلي مارسيلو عن سعادته بزيارة دولة الإمارات بشكل مستمر وبانبهاره بمشاهد التطور والمرافق السياحية والعمرانية الجميلة والجديدة التي يشاهدها في كل زيارة وأكد أن دبي من الوجهات المفضلة لديه للسياحة ولقاء الأصدقاء، خصوصًا أنها تضم كل ما يحتاجه الزائر من مزيج بين التراث العريق والمنشآت الحديثة كما تضم تنوعاً كبيراً في الجنسيات يجتمعون على رغبتهم في إنجاز الأعمال الناجحة ويجمعهم أيضًا حب كرة القدم. واصطحب أمين عام مجلس دبي الرياضي النجم الكبير في جولة بمقر المجلس، كما أهدى إليه كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى النجم الشهير كهدية من مجلس دبي الرياضي.