وكيل أعمال يشكو الحمادي ووليد حسين للمحاكم

منير رحومة (دبي)

علمت «الاتحاد» أن أحد وكلاء اللاعبين بالدولة، تقدم بشكوى رسمية في المحاكم المدنية ضد لاعبين بدوري الخليج العربي، هما إسماعيل الحمادي ووليد حسين لاعبا شباب الأهلي، بسبب خلاف حول مستحقات مالية تتعلق بأمور تعاقدية.

وتفيد معلوماتنا، أن القضية تتعلق بتجديد عقدي اللاعبين المذكورين مع نادي شباب الأهلي الموسم الماضي، حيث تم توقيع العقد بالاتفاق بين إدارة النادي واللاعبين، ولم يتم تدوين اسم الطرف الثالث، وهو الوكيل في العقدين المبرمين.

وكلف كل من الحمادي ووليد حسين محامياً للدفاع عن حقوقهما في هذه القضية، وعبرا عن أسفهما للوقوف أمام المحاكم المدنية، خاصة وأنهما لاعبان محترفان يتمتعان بسمعة طيبة في الوسط الرياضي، ومن المفترض أن يكون وكيل اللاعبين الناصح والموجه للاعبين، في مسيرتهم الاحترافية، وليس من يزج بهم في المحاكم.