للمرة الأولى.. السعودية تصدر تراخيص الأندية والأكاديميات والصالات الخاصة

الرياض (د ب أ)

أعلن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم، إطلاق منصة «نافس» الخاصة بتراخيص الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية الخاصة، وذلك للمرة الأولى في المملكة.

وذكرت وزارة الرياضة عبر موقعها على الإنترنت أن هذا المشروع العملاق الذي يندرج تحت برنامج جودة الحياة، يهدف إلى تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع الرياضة بالمملكة، وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب، لتأسيس وتطوير أندية وأكاديميات وصالات رياضية خاصة، من خلال طلب الحصول على التراخيص اللازمة عبر هذه المنصة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتنويع مصادر الاقتصاد نحو بناء مجتمع صحي.

وجاء ذلك خلال حفل افتراضي، أعلن فيه وزير الرياضة إطلاق هذا المشروع الضخم والفريد من نوعه، حيث قال في تصريح صحفي بهذه المناسبة: أود أولاً أن أتقدم بالشكر الجزيل لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على اهتمامهما غير المحدود بنهضة ونمو القطاع الرياضي، ومن هذا الدعم نستمد الإلهام والتحفيز نحو قطاع رياضي واعد بفرصه الاستثمارية وبيئته الجاذبة، ونسير بخطى واثقة نحو المساهمة في تحقيق الأهداف الثلاث لرؤية 2030.

وأضاف الوزير: لقد شهد القطاع الرياضي في الأعوام الماضية، بفضل الله عز وجل، ثم الدعم والاهتمام الكبيرين من قيادتنا الرشيدة، قفزات نوعية غير مسبوقة، ساهمت بشكل واضح وجلي في نمو القطاع بنسبة 170% في الأعوام الثلاثة الماضية، إلى جانب ارتفاع عدد المواطنين الممارسين للرياضة بانتظام بنحو 19%، وارتفاع قيمة القطاع لتصل إلى 5ر6 مليار ريال.

وتابع: واليوم نحن أمام مرحلة جديدة للرياضة السعودية بإطلاق منصة «نافس»، التي نسعى من خلالها إلى زيادة عدد الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية الخاصة، رغبة في تعزيز المستوى الرياضي وجودة المنافسة، وتطوير أداء الرياضيين، ودعم نمو الرياضة والاقتصاد.

واختتم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل حديثه قائلاً: هذه المنصة ستكون بإذن الله نقطة تحول في صناعة الرياضة في المملكة، حيث إنها تتيح الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في رياضتنا، والمساهمة في نموها وازدهارها، من خلال الحصول على الرخص اللازمة لتأسيس أندية وأكاديميات وصالات رياضية لمختلف الألعاب.

وسيتضمن المشروع في مرحلته الأولى عدداً من الرياضات، التي يمكن فيها إصدار رخص تأسيس أندية أو أكاديميات وفق نوع الرياضة، ومنها كرة السلة والاسكواش والتجديف والتجديف الداخلي والجمباز والجودو والتايكوندو والكاراتيه والجو جيتسو والمصارعة وفنون القتال المتنوع والفروسية والدراجات الهوائية وكرة القدم والمبارزة والتنس والملاكمة والمواي تاي والكيك بوكسينج والتزلج الشراعي والملاحة الشراعية والسباحة والرياضات الإلكترونية والشطرنج والرياضات اللاسلكية والرماية والريشة الطائرة.

