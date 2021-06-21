أسبوع «الليجا» يشهد 10 أحداث مهمة و«دراماتيكية»

دبي (الاتحاد)

ما الذي كان يدور من أحداث في الكرة الإسبانية «الليجا» على مدار الأسبوع؟ هنا نستعرض أبرز 10 قصص ما بين صفقات برشلونة الجديدة، واكتمال عقد الفرق العشرين في الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى الإسباني بعد صعود رايو فاليكانو الذي كسب ملحق الصعود بطريقة «دراماتيكية».

وقدم رايو فايكانو عودة ملحمية في إياب نهائي ملحق الصعود من دوري الدرجة الثانية الإسباني، بعدما قلب خسارته ذهاباً 1-2 إلى فوز خارج أرضه على جيرونا 2-0، أمس، علماً أن فريق العاصمة أنهى المباراة بعشرة لاعبين فقط، لكنه تماسك ليحصد بطاقة الصعود للعودة إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني بعد عامين من الغياب.

وفي حدث آخر، من المقرر أن ينطلق الموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم 2021-2022 في عطلة نهاية الأسبوع التي توافق تاريخ 15 أغسطس المقبل، وذلك على ضوء الاتفاق الذي تم الأسبوع الماضي بين رابطة الدوري الإسباني «الليجا» واتحاد الكرة الإسباني ووزارة الرياضة الإسبانية.

وبعد 16 عاماً مع ريال مدريد، ودع سيرجيو راموس «لوس بلانكوس»، حيث سيرحل قلب الدفاع الأسطورة ملعب سانتياجو برنابيو بعد خوضه 671 مباراة، 437 فوزاً، 101 هدف و22 لقباً. وأقام النادي حفل وداع للمدافع يوم الخميس الماضي، تخللته العديد من العواطف الجياشة.

وأبرم برشلونة صفقته الرابعة هذا الصيف، بعدما جلب المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، وذلك بعدما ضم سابقاً سيرجيو أجويرو، إريك جارسيا وإيمرسون.

وقام برشلونة بالتعاقد مع ممفيس بعد نهاية عقده مع ليون الفرنسي، وهو اللاعب الذي سبق أن لعب تحت قيادة المدرب رونالد كومان وكان له تأثير كبير في صفوف منتخب هولندا قبل أن يتولى كومان تدريب البرسا.

كما قام برشلونة بالكشف عن الزي الجديد، مع وجود خطوط اللونين الكلاسيكيان الأزرق والأحمر لكن بطريقة فريدة من نوعها تحاكي شعار النادي، وقام اللاعبون من الفريق الأول بالنادي للرجال والنساء بعرض هذا التصميم خلال الإطلاق الرسمي.

وقام نادي غرناطة بتعيين مدرب جديد، بعدما اختار روبرت مورينو ليحل مكان المغادر دييجو مارتينيز، وسبق أن عمل مورينو مساعداً للويس إنريكي في المنتخب الإسباني وتولى مهمة تدريب المنتخب عندما اضطر إنريكي للابتعاد لأسباب شخصية، ومنذ ذلك الحين، عمل مورينو أيضاً مع موناكو الفرنسي.

ووقع إدواردو كوديت على أوراق العقد الجديد مع سيلتا فيجو الذي يستمر إلى عام 2024، وهو المدرب الذي وصل إلى النادي الجاليكي في نوفمبر 2020، وكان الفريق يتواجد وقتها في منطقة الهبوط، لكنه قادهم بعد ذلك بشكل مميز لحصد المركز الثامن في نهاية المطاف.

ومع امتلاكه هذه المرة مرحلة التحضير مع اللاعبين بشكل كامل للموسم الجديد، فإن هناك أموراً كبيرة يتوقع حصولها في 2021-2022. وعزز فياريال قوة خط الدفاع، بعدما تعاقد مع الدولي الجزائري عيسى ماندي في صفقة انتقال حر. ويستمر قلب الدفاع في الدوري الإسباني بعدما أمضى المواسم الخمس الماضية مع ريال بيتيس، ويمتد عقده الجديد مع «الغواصة الصفراء» حتى 2025.

كانت كرة القدم الإسبانية في حالة حداد أمس الأحد بعد الإعلان عن وفاة لويس ديل سول عن عمر يناهز 86 عاماً، وهو الذي كان لاعب خط الوسط في ريال بيتيس وريال مدريد خلال مسيرته الكروية، قبل أن يتوجه لتدريب ريال بيتيس في عدة مناسبات، ويعتبر على نطاق واسع أحد أساطير الفريق «الأخضر والأبيض» على مر التاريخ.

وأخيراً، يقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في نهاية كل مباراة في كأس أوروبا «يورو 2020»، بمنح جائزة أفضل لاعب في المباراة، ولحد الآن، فاز بها 5 لاعبين من الدوري الإسباني، وهم: دافيد ألابا، جاريث بيل، لوكا مودريتش، أليكساندر إسحاق وجوردي ألبا.

