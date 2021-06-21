قمة الماضي والحاضر بين شباب الأهلي والكويت في «خليجي السلة»

علي معالي (دبي)

تجمع قمة الذكريات بين لقاء الماضي والحاضر شباب الأهلي مع الكويت الكويتي في صالة شباب الأهلي، عندما يلتقي الفريقان في اليوم الخامس من بطولة الخليج لأندية كرة السلة (خليجي 40) في السادسة والنصف مساء الغد، حيث يبحث شباب الأهلي عن كيفية تخطي الفريق الكويتي الذي يعتبر أقوى المنافسين حالياً على اللقب، في ظل وجود مدرب يعرف الكثير عن شباب الأهلي وهو الألماني بيتر شورمز بعدما قاده لتحقيق العديد من الألقاب، وكذلك يتواجد مع شباب الأهلي حالياً مدرب له خبراته المحلية والخليجية الكبيرة أيضاً، وهو المصري أحمد عمر الذي استعانت به إدارة شباب الأهلي للمرة الثانية في بطولة خليجية، وسبق لهذا المدرب أيضاً أن توج بلقب الخليج في 2011، عندما كان مدرباً لنادي الشباب سابقاً. وفاز شباب الأهلي بلقب الخليج 3 مرات متتالية من 2015 حتى 2017، في حين أن الفريق الكويتي توج باللقب مرة واحدة عام 2003، ولكن هذا لا يقلل من قوة الكويت الكويتي في ظل وجود مدرب بقيمة بيتر لديه خبرة كبيرة في المنطقة.

وكان فريق شباب الأهلي قد حقق فوزاً مهماً للغاية على الأهلي البحريني في ثاني مباريات الفرسان بنتيجة 105 مقابل 92، وذلك بعد الانتصار الأول في لقاء الافتتاح عن النصر السعودي.

وعلق أحمد عمر مدرب شباب الأهلي على الفوز الثاني قائلاً: «المباراة جاءت قوية أمام منافس مرشح للقب، وهدفنا في هذه المرحلة الفوز بأكبر عدد من المباريات وتجهيز لاعبينا في الدور التمهيدي، وأن مباراتنا مع الكويتي الكويتي ستكون أكثر قوة أمام منافس آخر شرس مرشح أيضاً للقب، وأسعى لمشاركة أكبر عدد من اللاعبين حالياً للاستفادة منهم في المباريات الخاصة بالمربع».

ويسبق مباراة القمة الخليجية مواجهة أخرى مثيرة في الرابعة عصراً تجمع الأهلي البحريني مع النصر السعودي، في حين يحصل الشمال القطري الفريق الخامس المشارك في البطولة على راحة.