100 لاعبة في دوري «أم الإمارات» للجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف صالة جو جيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي الخميس القادم، الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من دوري أم الإمارات للجو جيتسو بمشاركة متوقعة لأكثر من 100 لاعبة من داخل الدولة، أكثرهن من المحترفات على الساحة المحلية والدولية.وتشهد الجولة الرابعة من البطولة منافسات في ثلاث فئات هي الناشئات (تحت 16 عاماً)، والشابات (تحت 18 عاماً)، والكبار (فوق 18 عاماً).

وأصبحت حظوظ أندية الوحدة والعين والجزيرة والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وأكاديمية بالمز الرياضية فريق 777 كبيرة في الوقوف على منصة التتويج بعد الأداء القوي خلال الجولات الماضية، وامتلاكها لجميع مقومات التفوق وتحقيق إنجاز ما في البطولة.

وقال مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو «إن الجولة ما قبل الأخيرة من دوري أم الإمارات تتمتع بأهمية خاصة، كونها تشّكل ملامح البطل لهذه البطولة الغالية في حلتها الجديدة، ودون شك البطولة منذ انطلاقتها أوفت بكل وعودها، لا سيما من ناحية الإقبال على المشاركة فيها وشدة المنافسة والأداء الراقي الذي أظهرته اللاعبات على البساط».

وأوضح المنهالي أن دوري أم الإمارات للجو جيتسو يعتبر مساهماً أساسياً في إعداد جيل من لاعبات الوطن القادرات على تمثيل الدولة بشكل مشرف يليق بمكانتها على خارطة الجوجيتسو العالمية. وقد أثبتت لاعبات الإمارات علو كعبهن على البساط خلال البطولات السابقة، ونجحن في رفع علم الدولة في الكثير من المحافل العالمية.

وتابع: الاستمرار في تنظيم البطولات خلال فترة الصيف، يؤكد حرص الاتحاد على مساعدة اللاعبين واللاعبات على الحفاظ على معدلات عالية من اللياقة البدنية والجاهزية، خصوصاً أن الفترة القادمة ستكون زاخرة بالبطولات المحلية والعالمية، في ظل اتجاه الأنظار إلى عاصمة الجوجيتسو أبوظبي التي ستستضيف النسخة 13 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.

وقالت اللاعبة شما البلوشي من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، التي تنافس في فئة الشابات تحت 18 عاماً، إن النادي أبلى بلاء حسناً في الجولات الثلاث الأولى، وذلك يعود إلى الحماس الذي تتمتع به لاعبات النادي ورغبتهن القوية في تحقيق لقب البطولة، ورد الجميل إلى النادي الذي يوفر لهن جميع مقومات الفوز والتطور في الجوجيتسو.

وأضافت: «أصبحنا على قرب من تحقيق هدفنا، وسنحرص على تقديم أداء قوي يضمن لنا الاستمرار في المنافسة حتى الأمتار الأخيرة». بدورها، قالت اللاعبة مريم حمد من نادي العين والتي تنافس في فئة الشابات تحت 18 عاماً: إن لاعبات نادي العين تدركن أهمية هذه الجولة في رسم ملامح البطل، وستحرصن على تقديم أداء مقنع على البساط وتحقيق الفوز عن جدارة.

وأضافت أن الجهاز الفني لنادي العين يعمل مع اللاعبات بشكل وثيق على وضع البرامج التريبية المناسبة التي تؤهلهن للمنافسة وتحقيق الإنجازات.