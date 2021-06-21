أورتيجا: «الثمانية» قوة دفع قوية لـ «أبيض الشباب» في كأس العرب

معتصم عبدالله (دبي)

أشاد الإسباني فرانك أورتيجا مدرب منتخبنا الوطني للشباب، بالظهور الإيجابي للاعبي الأبيض في انطلاقة مشواره في النسخة السابعة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً بالعاصمة المصرية القاهرة، وفوزه العريض على منتخب جيبوتي 8-0 أمس على ملعب المقاولون العرب، ضمن الجولة الأولى في المجموعة الثانية.

وأثنى أورتيجا الذي يقود أبيض الشباب بصورة مؤقتة، على أداء اللاعبين والتزامهم بالتعليمات الفنية ونجاحهم في تسجيل غلة كبيرة من الأهداف وصلت إلى ثمانية على مدار الشوطين، مقابل الحفاظ على نظافة الشباك.

وقال: «النتيجة تمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة منتخب طاجيكستان في الجولة المقبلة التي نسعى من خلالها إلى الفوز لضمان العبور إلى الدور الثاني». ويخوض «أبيض الشباب» مواجهة الجولة الثانية الأربعاء أمام طاجيكستان، فيما يلتقي المغرب وجيبوتي في الجولة ذاتها، ويمنح الفوز في المباراة المقبلة منتخبنا فرصة حسم تأهله مبكراً إلى ربع النهائي، دون انتظار لنتيجة مباراة الجولة الأخيرة في الدور الأول أمام المغرب السبت المقبل.

ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من المجموعات الأربع في كأس العرب إلى الدور ربع النهائي الذي تُلعب مبارياته يومي 29 و30 من الشهر الجاري، على أن تتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة إلى الدور نصف النهائي للبطولة، الذي يقام يوم 3 يوليو المقبل، على أن تُلعب المباراة النهائية في 7 يوليو المقبل. وأقيمت 4 مباريات أمس، في انطلاقة النسخة الرابعة لكأس العرب تحت 20 عاماً، حيث فاز منتخب مصر على النيجر 2-0، ومنتخب المغرب على طاجيكستان 6-1، ومنتخب الإمارات أمام جيبوتي 8-0، وأخيراً الجزائر أمام موريتانيا بهدف دون رد.

وشهدت مباراة الافتتاح التي جمعت مصر والنيجر حضوراً إدارياً كبيراً تقدمه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، والدكتور رجاء الله السلمي مساعد وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، محمد رواراوة النائب الشرفي لرئيس الاتحاد العربي، وأحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري.