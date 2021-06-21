«جوبيلي» يخطف لقب كأس الوثبة في مونتبان

أبوظبي (الاتحاد)

خطف الجواد «جوبيلي دوجورا» لجاي اوثر، لقب كأس الوثبة ستاليونز بري فرناند فلوتيه الذي جري بمضمار مونتبان الفرنسي برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. ويقام المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

شارك في السباق (11) خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، وتميز بالإثارة والقوة، قبل أن يتفوق البطل «جوبيلي دوجورا»، بإشراف أي بابون وقيادة الفارسة ليللى لو بمب، بفارق رأس عن «رايسك توت» بقيادة مكسيم فولون.

وقطع البطل مسافة السباق البالغ طوله 2250 متر، في زمن قدره 2:37:00 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «سيلتيك تالوت» بقيادة انطوني واريل.

وفاز «سيول كي جنيس» بنسخة كأس الوثبة ستاليونز، والتي أقيمت بمضمار دو أنتيلا في مقاطعة جاليسيا الاسبانية، الذي احتضن السباق البالغ طوله 1600 متر، وشارك فيه (7) خيول في سن ثلاث سنوات فقط. وقاد البطل الفارسة سي او انكسو، بإشراف سي بوزاس، وجاء في المركز الثاني، «ار الكسير» بإشراف جي كاستو وقيادة سي فيلاريهاس، فيما جاء ثالثاً «لوكودوسيرا» بإشراف أي لينارس، وقيادة سي لينارس. ويدعم ويرعي المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.