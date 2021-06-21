«الجرينتا» الإيطالية تتصد المشهد في «يورو 2020»

دبي (الاتحاد)

ارتبطت «الجرينتا» بالكرة الإيطالية، بفضل الروح القتالية التي تميز اللاعبين، والحماس، والرغبة في تحقيق الانتصارات، وخلال يورو 2020 لفت حماس «الآزوري» الأنظار، سواء في ترديد النشيد الوطني، أو خلال المباريات، مما أعاد إلى الأذهان صولات وجولات الأجيال المتعاقبة للمنتخب الإيطالي.

وردد لاعبو منتخب إيطاليا قبل انطلاقة مبارياتهم في البطولة الأوروبية السلام الوطني بحماس كبير، وبروح عالية، في مشهد لفت الأنظار للروح العالية التي ظهر بها المنتخب وأثار حماسة لاعبي المنتخب الإيطالي إعجاب الجماهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قاموا بإعادة نشر مقاطع فيديو للحظة ترديد اللاعبين الإيطاليين لنشيدهم الوطني، مبدين اعجابهم بروحهم الوطنية العالية.

وكشفت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية لعلوم الرياضة بعد كأس أمم أوروبا 2016 أن المنتخبات التي تردد النشيد بحماس وصلت إلى ربع نهائي البطولة مثل إيطاليا، ونصف النهائي مثل ويلز، بينما اكتفت المنتخبات التي كانت هادئة بالتأهل إلى دور الـ16 مثل سويسرا وإسبانيا.

ويذكر أن «الجرينتا» ترمز إلى الروح القتالية والضغط على النفس من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، ولا تحتاج إلى لاعبين ماهرين بقدر ما تحتاج إلى لاعبين مفعمين بالعزيمة والحماس، وانعكس حماس لاعبي المنتخب الإيطالي في يورو 2020، على أدائهم في مباريات البطولة، حيث كانوا عند حسن ظن جماهيرهم بعدما حصدوا العلامة الكاملة في المجموعة الأولى بتسع نقاط.

ووصل منتخب إيطاليا إلى 30 مباراة بدون أي خسارة تحت قيادة المدرب مانشيني، يحث عادل الرقم التاريخي الذي سجله في الفترة ما بين عامي 1935 و1939 تحت قيادة فيتوريو بوزو.