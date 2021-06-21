بيانيتش في طريقه للعودة لـ «السيدة العجوز»

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية النقاب عن أن النجم الدولي البوسني ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة الإسباني، يجري مفاوضات مع إدارة ناديه السابق يوفينتوس من أجل العودة مرة أخرى إلى تورينو، بعد عام واحد أمضاه مع النادي الكتالوني من دون أن يشارك كثيراً في المباريات.

وقالت الصحيفة: إن الصفقة ستتم خلال الميركاتو الصيفي القادم، بعد أن أبدت إدارة «السيدة العجوز» رغبتها في استرداد نجمها البوسني في عقد إعارة لمدة موسمين.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة لا يرفض هذه الفكرة، وأن المفاوضات الجارية حالياً تتعلق بالراتب الذي سيحصل عليه بيانيتش.وفي حالة إتمام الصفقة، سيلعب بيانيتش مجدداً تحت قيادة الإيطالي ماسيمليانو أليجري الذي يعرفه جيداً وتدرب على يديه في المرور الأول له على يوفينتوس، كما يعلم بيانيتش أن أليجري يقدره حق التقدير كنجم خط وسط مبدع وماهر في تسديد الركلات الحرة المباشرة.

وكان بيانيتش لعب 281 مباراة في الدوري الإيطالي، قبل رحيله العام الماضي إلى برشلونة. وكان الهدف الأساسي لبيانيتش من انتقاله للبارسا، أن يخوض تحدياً جديداً مع نادٍ كبير آخر، إلا أنه لم ينجح في حجز مكان ثابت له في التشكيلة الأساسية للفريق الكتالوني، في ظل قيادة الهولندي رونالد كومان.

واشتكي بيانيتش كثيراً من قلة الدقائق التي يشارك فيها، حيث لم يلعب طوال فترة وجوده، سوى 30 مباراة في مختلف المسابقات، ولم يلعب أساسياً سوى 13مرة فقط. ولم يحقق مع البارسا سوى بطولة كأس ملك إسبانيا.