مانشيني: مازلنا بعيدين عن إنجاز «بوتسو» !

أنور إبراهيم (القاهرة)

عادل منتخب إيطاليا رقماً قياسياً ظل صامداً 82 سنة، وتحديداً منذ عام 1939، بفوزه على منتخب ويلز في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الأولى في الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»،

وأصبح منتخب روبرتو مانشيني أول فريق يحصل على العلامة الكاملة في البطولة، بفوزه في مبارياته الثلاث في الدور الأول للبطولة. ووصل المنتخب الأزوري إلى 30 مباراة من دون هزيمة، معادلاً بذلك الرقم القياسي الذي كان المدرب الإيطالي المخضرم فيتوريو بوتسو يحتفظ به، خلال فترة تدريبه للمنتخب الإيطالي في ثلاثينيات القرن الماضي.

ويمكن لمانشيني أن يحطم هذا الرقم القديم، إذا فاز في مباراته القادمة في دور الـ 16 للبطولة. ولم يخسر المخضرم فيتوريو بوتسو أي مباراة طوال 4 سنوات خلال الفترة من أكتوبر1935 إلى يوليو 1939، وهي الفترة التي احتفظ خلالها منتخب إيطاليا ببطولة كأس العالم عام 1938، بعد أن كان فاز بها أول مرة عام 1934.

كما حصل بوتسو على الميدالية الذهبية لدورة كرة القدم بدورة برلين الأولمبية عام 1936. ويحسب لمانشيني أنه لم يخسر سوى مباراتين فقط منذ أن تولى تدريب المنتخب الإيطالي، آخرهما خسارته من منتخب البرتغال في دوري الأمم الأوروبية شهر سبتمبر عام 2018.

وحذر مانشيني لاعبيه من الغرور أو التعالي، مؤكداً أن فريقه بعيد جداً عما حققه المدرب المخضرم بوتسو في ثلاثينيات القرن الماضي، إذ إنه درب المنتخب لمدة 19 عاماً من 1929إلى 1948، وفاز معه ببطولتي كأس العالم 1934 و1938، وبدورة الكرة في دورة برلين الأولمبية.

وتابع مانشيني قائلاً: أي منتخب يتأهل لدور الـ 16، يمكنه أن يطمع في الفوز بالبطولة.. ولكن علينا أن نعلم أيضاً أن كل مباراة صعبة ولا ينبغي أن نتصور أنه بمقدورنا الفوز في كل مباراة، بل علينا أن نوجه الشكر لمواطني مدينة روما الذين احتشدوا في الأوليمبيكو بالمدينة لدعمنا ومساندتنا في مهمتنا.. فلنشكرهم على كل ما فعلوه من أجلنا، وعلى حماسهم منقطع النظير في مؤازرتنا، ونتمنى من الآن فصاعداً أن يبدأ الجميع في الاستمتاع بما يمكن أن نحققه.