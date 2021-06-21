هازارد جاهز لتحمل «المسؤولية» في الريال!



أنور إبراهيم (القاهرة)

قال النجم الدولي البلجيكي إيدن هازارد لاعب ريال مدريد إنه على استعداد لتحمل المزيد من المسئوليات في النادي الملكي، مشيراً إلى أنه قادرعلى أن يصبح قائداً فنياً للفريق. ويلعب هازارد للريال منذ عامين ولم يستطع حتى الآن أن يقدم أوراق اعتماده كنجم كبير.

ولم يترك أي بصمة طوال العامين الماضيين نظراً لكثرة إصاباته وعدم جاهزيته لفترات طويلة، كما أنه لم ينجح حتى الآن في إظهار قدراته ومهاراته التي كان يتمتع بها عندما كان لاعباً في نادي تشيلسي الإنجليزي، وأنه لم يعوض المبلغ الذي دفعه الريال مقابل الحصول على خدماته، والذي تجاوز130 مليون يورو، والراتب الضخم الذي يتقاضاه أسبوعياً (450 ألف يورو).

وأضاف هازارد في تصريحات للصحفيين قائلاً: الضغوط شديدة في ريال مدريد مثلما هي كذلك في المنتخب البلجيكي، فلا يمكنك أن تصبح قائداً في الفريق إلا إذا كنت تلعب جيداً..وربما يمكنني أن أصبح قائداً في مدريد إذا شاركت في مباريات أكثر، ونفس الشيء بالنسبة لمنتخب الشياطين الحمر البلجيكي.

ويحتاج النادي الملكي إلى كوادر ذات خبرة خاصة بعد رحيل قائده سيرجيو راموس، الذي وصفه هازارد بأنه أحد أفضل المدافعين في تاريخ كرة القدم، وأنه أعطى الميرينجي الكثير. وتابع هازارد قائلاً: لم أشك لحظة في إمكانياتي ومهاراتي رغم الضغوط الكثيرة التي واجهتها.

وعلق قائلاً: نعم لم يساورني أدنى شك، حتى وإن كان «كاحلي» لن يعود إلى ما كان عليه قبل الإصابات، وهذا ربما يدفعني إلى تغير أسلوب وطريقة لعبي. وتطرق هازارد الذي تألق مع تشيلسي الإنجليزي لمدة سبع سنوات للحديث عن رغبته الشديدة في لعب 90 دقيقة كاملة بعد أن ظل طويلاً غير قادر على إكمال أي مباراة.

واستدرك قائلاً: ليس بالضرورة 90 دقيقة بالتمام والكمال.. عموماً سوف نرى كيف ستسير الأمور مستقبلاً.