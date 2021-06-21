عجمان «نيولوك» في الموسم الخامس بالصفقات الجديدة

رضا سليم (دبي)

بدأ نادي عجمان الدخول في أجواء الموسم الجديد لدوري الخليج العربي، بالإعلان عن الصفقات الجديدة، سواء على مستوى الأجانب أو اللاعبين المواطنين، بعدما دشن البرتقالي حقبة الصربي جوران مدرب الفريق الجديد الذي خلف المصري أيمن الرمادي المدرب السابق، والذي حافظ على تواجد الفريق في دوري المحترفين لمدة 4 مواسم. ويبصم جوران على الصفقات الجديدة، وهو ما ظهر في صفقة المدافع السلوفيني ميرال ساماردجيتش (34 عاماً) والذي سبق له اللعب صفوف فريق حتا الذي هبط لدوري الدرجة الأولى، وشارك اللاعب مع فريقه السابق 630 دقيقة خلال 7 مباريات، وسبق له اللعب مع أولمبيا ليوبليانا السلوفيني لمدة موسمين ونادي كريليا سوفيتوف الروسي، ولعب أيضاً في أخيسار بيليديا التركي، وغيرها من الدوريات في مسيرته، ولعل التعاقد مع ميرال لسد الثغرة في الدفاع، والتي عانى منها الفريق في الموسم الماضي بشكل واضح، وتسببت في تراجع الفريق للمراكز الأخيرة، قبل أن يحسم البقاء في الجولة الأخيرة.

ويتجه جوران في تعاقدات البرتقالي إلى المدرسة الأوروبية رغم المفاوضات مع التونسي فراس بالعربي، والتي وصلت إلى مراحل متقدمة، قادماً من الفجيرة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها قريباً، وسيكون الفريق بحاجة إلى مهاجم أجنبي صريح ولاعب وسط، وهناك العديد من الأسماء على طاولة الإدارة، وسيكون القرار النهائي للمدرب الذي حدد احتياجات الفريق في الموسم الجديد، بحثاً عن الاستمرار مع الكبار.

وعلى مستوى الصفقات المحلية، يقترب طارق الخديم لاعب الشارقة الذي أعير الموسم الماضي إلى خورفكان من الانضمام للفريق، وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، بجانب التعاقد مع بلال يوسف لاعب الفجيرة وتجديد عقد وليد اليماحي، وهو ما يعني أن عجمان فتح ملف التعاقدات على مستوى الأجانب والمواطنين، وسيكون «نيولوك» في الموسم الجديد من خلال تجديد الدماء في شريان الفريق.

في الوقت نفسه يبدأ فريق عجمان الاستعداد للموسم الجديد في الأسبوع الأول من يوليو بالتجمع الأول للفريق، والذي سيتركز على الفحوصات الطبية لجميع اللاعبين وبدء مرحلة اللياقة البدنية.