«أبيض الشباب» يضرب بالثمانية في «كأس العرب»

معتصم عبدالله (دبي)

دشن منتخبنا الوطني للشباب مشواره في النسخة السابعة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً بالعاصمة المصرية القاهرة، بصورة مثالية بفوزه على منتخب جيبوتي 8-0 على ملعب المقاولون العرب ضمن الجولة الأولى في المجموعة الثانية.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها فوز المغرب على طاجيكستان 6-1، ليتصدر «أبيض الشباب» الترتيب بفارق الأهداف أمام «أسود الأطلس».

وأنهى منتخبنا الحصة الأولى متقدماً بثنائية منصور المنهالي ومحمد اليماحي، قبل أن يضيف ستة أهداف كاملة في الحصة الثانية بوساطة محمد اليماحي، منصور المنهالي، عيسى خلفان، سلطان عادل، محمد الوافي، مبارك بني زامة.

ويلتقي منتخبنا منتخب طاجيكستان الأربعاء المقبل في الجولة الثانية والتي تشهد أيضاً مواجهة المغرب وجيبوتي، على أن يختتم مشوار الدور الأول بلقاء المغرب السبت 26 يونيو.

وزعت المنتخبات الـ 16 المشاركة في كأس العرب على 4 مجموعات حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات مصر، النيجر، موريتانيا، والجزائر، والمجموعة الثانية منتخبات الإمارات، المغرب، طاجيكتسان، جيبوتي، والمجموعة الثالثة السنغال، لبنان، العراق، وجزر القمر، والمجموعة الرابعة تونس، اليمن، السعودية وأوزبكستان.

ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي ستُلعب مبارياته يومي 29 و30 من الشهر الجاري، وتتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة إلى الدور نصف النهائي للبطولة الذي يقام يوم 3 يوليو المقبل، على أن تُلعب المباراة لمباراة النهائية في 7 يوليو المقبل.