أرمسترونج يحلم بإنجاز تاريخي

ميونيخ (د ب أ)

قال ستيوارت أرمسترونج، لاعب منتخب اسكتلندا لكرة القدم، إن فريقه عازم على صناعة التاريخ والتأهل للأدوار الإقصائية لإحدى البطولات الكبرى للمرة الأولى، وذلك عندما يواجه كرواتيا بعد غدٍ «الثلاثاء» في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2020».

mأكد أرمسترونج، الذي يلعب في فريق ساوثامبتون الإنجليزي، خلال تدريب المنتخب الاسكتلندي أن مباراة يوم الثلاثاء تعني ببساطة أنه إما الحصول على كل شيء أو لا شيء.

وأنعشت اسكتلندا آمالها في الصعود لدور الـ16 في المسابقة القارية، بعدما تعادلت بدون أهداف مع جارتها اللدودة إنجلترا أول أمس «الجمعة»، بعدما خسرت مباراتها الافتتاحية أمام التشيك.

وتتذيل أسكتلندا الترتيب برصيد نقطة وحيدة، بفارق هدف خلف منتخب كرواتيا، صاحب المركز الثالث، فيما يوجد منتخبا التشيك وإنجلترا في المركزين الأول والثاني على الترتيب برصيد أربع نقاط.

من المؤكد أن التعادل أو الهزيمة أمام كرواتيا في جلاسكو سيقضي على حظوظ الاسكتلنديين، بينما من المرجح أن يكون الفوز جيداً بما يكفي فقط للوجود ضمن أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست، إلا إذا فازت التشيك على إنجلترا بعدد وافر من الأهداف، مما ربما يمنح اسكتلندا المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف.