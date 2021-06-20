عجمان يتعاقد مع السلوفيني ساماردجيتش

رضا سليم (دبي)

تعاقد نادي عجمان مع المدافع السلوفيني ميرال ساماردجيتش لمدة عام لدعم صفوف الفريق الأول في الموسم الجديد من دوري الخليج العربي، وقام بالتوقيع على العقد مع اللاعب عبدالله الظاهري أمين عام النادي المشرف على الفريق.

ويأتي التعاقد مع مدافع جديد من خلال رؤية المدرب الصربي جوران الذي سيقود الفريق لأول مرة في الموسم المقبل بدلاً من المصري أيمن الرمادي الذي انتهى عقده مع النادي. وتسعى إدارة البرتقالي لتجديد الدماء على مستوى اللاعبين الأجانب بالإضافة إلى دعم صفوف الفريق بصفقات محلية والتي كانت أولها التعاقد مع بلال يوسف لاعب وسط الفجيرة بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع وليد اليماحي لاعب الفريق.