مشجع برازيلي يبهر ميسي بـ «الوشم الكبير»

رضا سليم (دبي)

خطف مشجع برازيلي الأضواء في كأس كوبا أميركا المقامة حالياً بالبرازيل بعدما رسم على جسمه وشماً للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، واختار المشجع البرازيلي الوشم للنجم الأرجنتيني، وهو يرفع قميص برشلونة بالرقم 10 أثناء احتفاله أمام مدرجات ريال مدريد في سانتياجو برنابيو في أبريل 2017.

ونشر روي نيمير مراسل قناة «تي وي سي سبورتس» صوراً على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعدما أجرى مقابلة مع المشجع البرازيلي عرض خلالها قصته مع «الوشم الكبير» للنجم الأرجنتيني ميسي الذي غطى جزءاً كبيراً من جسمه وكان المشجع يرتدي قميص منتخب الأرجنتين.

وأثار الأمر انتباه ميسي، حيث علق على صورة المشجع من خلال منشور على حساب القناة التلفزيونية على «إنستجرام» مشيداً بما قدمه المشجع البرازيلي قائلاً: «وشم رائع أحببته وأود أن أراه وأوقع عليه». ونجح ميسي في قيادة منتخب بلاده للفوز على أوروجواي بهدف من دون رد أحرزه جيدو رودريجيز من صناعة القائد ليونيل بالتمريرة السحرية والتي قابلها رودريجيز رأسية في المرمى.

ويتصدر منتخب التانجو قمة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالتساوي مع تشيلي الفائز على بوليفيا 1-0 ثم باراجواي ثلاث نقاط من مباراة واحدة وتظل أوروجواي بدون رصيد من النقاط.

وعززت الأرجنتين سجلها الخالي من الهزيمة إلى 15 مباراة منذ أن خسرت في قبل نهائي كوبا أميركا 2019 ويلتقي منتخب «التانجو» مع باراجواي الاثنين فيما يواجه أوروجواي منافسه تشيلي.