دي بور ينتظر تطور مستوى ديباي بسبب برشلونة!

لندن (د ب أ)

يأمل فرانك دي بور، مدرب منتخب هولندا لكرة القدم، أن يساهم انتقال ممفيس ديباي لفريق برشلونة الإسباني في منح الإلهام لمهاجم المنتخب ببطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وأعلن برشلونة أمس السبت انتقال ديباي (27 عاماً) إليه بعقد يمتد لعامين، بعد انتهاء عقده الحالي مع فريق أولمبيك ليون الفرنسي نهاية الشهر الجاري.

وسجل ديباي هدفاً وحيداً خلال أول فوزين لهولندا بالمجموعة الثالثة لـ«يورو 2020» على أوكرانيا والنمسا، لكنه تلقى انتقادات بسبب انخفاض مستواه بشكل عام مع الفريق.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تصريحات لدي بور، الذي قال: أعتقد أن ممفيس هو أول شخص ينتقد أسلوب لعبه ويقول إنني أستطيع أن أفعل أفضل مما أظهرته حتى الآن.

أوضح دي بور أن هذه هي قوته الخاصة، إنه يعرف ما إذا كان قد لعب بشكل جيد أم لا، دعونا نأمل أيضا بالنسبة لهولندا وكرة القدم نفسها أن يتمكن من الوصول إلى المستوى الذي نتخيله.

وأضاف مدرب منتخب هولندا: إنه أمر مريح، ربما يشغل انتقاله لبرشلونة جزءا من تفكيره بشكل لا شعوري، لكن ربما يمنحه ذلك شيئاً إضافياً ليؤديه على أعلى مستوى ممكن.

وتابع: نحن بحاجة إلى أداء ممفيس بأفضل مستوى للوصول إلى أقصى حد ممكن خلال هذه البطولة.

ورغم تأهل هولندا لدور الـ16 رسمياً، وضمان تصدرها المجموعة الثالثة، أكد دي بور أنه سيجري تغييرين فقط على فريقه في مباراته الأخيرة بالمجموعة ضد مقدونيا الشمالية.