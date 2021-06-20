مارفيك ينتظر «القرعة» لتحديد خطة الإعداد لمونديال 2022

معتز الشامي (دبي)

ينتظر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني نتيجة مراسم قرعة المرحلة الثالثة والأخيرة المؤهلة لمونديال 2021 التي يجريها الاتحاد الآسيوي أول يوليو المقبل، لتحديد مجموعتي التصفيات، بما يتيح وضع تصورات خطة الإعداد والتجارب الدولية الودية المطلوبة لتلك المرحلة لتأهيل «الأبيض» لمواجهة القوى الكبرى بالقارة.

وينتظر أن يكون منتخبنا ضمن المستوى الثالث للقرعة مع الأخضر السعودي، وسيتم سحب القرعة، على جميع المستويات الـ 6 التي تحدد المنتخبات الـ 12 المتأهلة للمرحلة الأخيرة. وقرر الهولندي فان مارفيك مدرب منتخب الوطني تأجيل حسم عدد ونوعية المباريات الدولية الودية للأبيض خلال مرحلة التحضيرات، لما بعد القرعة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأول بين الجهاز الفني ولجنة المنتخبات.

وتفيد المتابعات أن مارفيك قرر الدخول في معسكر لمدة 10 أواخر يوليو المقبل، وسيكتفي المدرب خلال تجمع أوروبا، وفق التصور الأولي وقبل معرفة نتيجة القرعة، بتدريبات بدنية وتكتيكية دون خوض مباريات دولية ودية في مكان التجمع المرتقب، والمتوقع أن يكون في وسط أوروبا بين النمسا والمانيا، بينما سيدخل الأبيض تجمعا في أحد أيام 24 أو 25 أو 26 أغسطس المقبل وقبل مباريات التصفيات في سبتمبر، وسيتحدد التصور النهائي بعد القرعة وبعد حسم الاتحاد الآسيوي للتوجه الخاص بنظام التصفيات، وما إذا كان بطريقة البطولة المجمعة أو بالذهاب والإياب والتنقل بين الدول.

وأشارت مصادر بلجنة المنتخبات إلى أن مارفيك يسعى لضم بعض الأسماء التي غابت عن التجمع الأخير، بينما سيحتفظ بالقوام الأساسي لقائمة الـ 27 لاعباً التي شاركت في مباريات البطولة المجمعة التي استضافتها دبي مطلع يونيو الجاري، وشهدت تصدر المنتخب للمجموعة السابعة، وينتظر أن يعود علي صالح لتشكيلة المنتخب، فضلاً عن ضم بعض عناصر نادي العين التي غابت عن المنتخب بداعي الإصابة.

على الجانب الآخر، كلف الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة مارفيك، المدرب الوطني المساعد سليم عبدالرحمن، بالتوجه إلى القاهرة لمتابعة مباريات منتخب الشباب الذي يشارك في البطولة العربية التي تستضيفها مصر حالياً، وذلك لإعداد تقرير دقيق حول أبرز المواهب بصفوف المنتخب الشاب، وترشيح بعض الأسماء التي يحتاج إليها المنتخب مستقبلاً، فضلاً عن متابعة كل ما يتعلق بالمواهب المرشحة للاستدعاء للمنتخب الوطني مستقبلاً، لا سيما في سلوكيات وانضباط اللاعبين داخل وخارج الملعب ومستوى الاداء فنياً وبدنياً وذهنياً ومدى الالتزام بالتعليمات الفنية وغيرها من الجوانب الفنية الأخرى.

من جانبه، شدد سليم عبدالرحمن على اهتمام جهاز المنتخب بجميع اللاعبين الدوليين في صفوف منتخبات المراحل السنية لا سيما سن الشباب، وأشار إلى أن الجهاز الفني يسير بخطوات مدروسة وثابتة لضم عناصر شابة للتشكيلة لتأهيلها للمستقبل، مثلما حدث مع بعض الأسماء بتجمع المرحلة الثالثة، وعلى رأسهم حارب سهيل، ولفت إلى أن الأبيض قادر على المنافسة بقوة خلال تصفيات المرحلة الثالثة، حيث يتم العمل بكل تركيز من جانب جميع أفراد الجهاز الفني.