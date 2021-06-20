«خواجة جنوب السودان» حديث الناس قبل مواجهة «النشامى»!

معتصم عبدالله (دبي)

يتأهب منتخب جنوب السودان لمواجهة «تاريخية» أمام الأردن غداً «الاثنين» على استاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العرب FIFA 2021، حيث يتأهل الفائز في المباراة المرتقبة لإكمال عقد المجموعة الثالثة في النهائيات، والتي تضم المغرب والسعودية إلى جانب المتأهل من مباراة فلسطين وجزر القمر.

وخطفت صورة المشجع «خواجة»، الأنظار في منتخب جنوب السودان لدى وصولها إلى الدوحة السبت الماضي، بعد ارتدائه جلباباً وقبعة بألوان علم جنوب السودان، وحمله عصاً ذهبية أثارت التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما جمهور «النشامى».

ويعد «خواجة» أحد أبرز مشجعي منتخب جنوب السودان الملقب بـ «النجوم الساطعة»، حيث درج على مساندة لاعبي المنتخب في كل المباريات من المدرجات، وصولاً لرئاسته رابطة المشجعين، حيث ظل يشكل حضوراً في البعثات الرسمية للمنتخب في كل أغلب المشاركات، علاوة على ارتباطه بتشجيع المريخ السوداني.

وأظهرت نتائج الفحوصات الطبية إصابة 8 من لاعبي منتخب جنوب السودان بكورونا بعد إجراء الفحوصات الطبية لدى الوصول إلى الدوحة، حيث جرى تطبيق البروتوكول الصحي حفاظاً على سلامة البعثة، ووضع 6 لاعبين آخرين تحت المراقبة في انتظار نتائج المسحة الثانية اليوم.

وتضم قائمة منتخب جنوب السودان عدداً من المحترفين في إستراليا وكينيا وأوغندا وغيرها، ويقود المنتخب الألماني أشيو سبريان بوسنجو، والذي يسعى لتجاوز إخفاق الخروج من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات الأمم الأفريقية عقب الخسارة في المباراتين الأخيرتين أمام مالاوي وبوركينا فاسو.

ويأمل منتخب جنوب السودان أن تكون المشاركة في بطولة كأس العرب FIFA 2021 فرصة مثالية للاحتكاك بمنتخبات عربية لاكتساب الخبرة والتجربة وفرصة سانحة لتعريف العالم العربي بجمهورية جنوب السودان وثقافتها وتقاليدها، من خلال ظهور أول تاريخي في هذا المحفل المهم، والذي يقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم ما يزيده زخماً.