ديشامب يلوم نفسه بسبب بافارد!

باريس (د ب أ)

قال ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأحد: إنه كان ينبغي استبدال بنيامين بافارد، الظهير الأيمن، في المباراة التي تعادل فيها فريقه مع المنتخب المجري 1-1 في بطولة أمم أوروبا «يورو 2020».

وظهر أن لاعب بايرن ميونيخ بعيد عن مستواه في بودابست أمس «السبت»، وتلقى انتقادات شديدة من أمثال ويلي سانيول، الظهير الأيمن السابق للمنتخب الفرنسي.

وفي المباراة السابقة أمام المنتخب الألماني، تعرض بافارد لإصابة في الرأس وتساءل النقاد عما إذا كان اللاعب يعاني من الآثار اللاحقة، وبدلاً من ذلك قال ديشامب: إنه كان «سقوط سيء مبكر» أمام منتخب المجر، الذي ظهر بأداء جيد.

وقال ديشامب لقناة «تي. أف1»: كان هذا ملحوظاً، ولكن اللاعبين يريدون البقاء في الملعب، حتى لو كانوا يقفون على قدم واحدة. وقال ديشامب بعد فوات الأوان: إنه كان ينبغي أن يقوم بتبديله، ولكن بنيامين لم يبلغ عن حالته، لم تكن لدي أي معلومات.

وقال سانيول، الذي لعب لبايرن أيضاً، لصحيفة «ليكيب» اليوم: بافارد خيب أملي، إنه لاعب دائماً لا يلعب بشكل سيء، ولكن ليس بشكل جيد للغاية، هذه المرة واجه صعوبات في كل جانب من جوانب اللعبة.

وتوج بافارد بلقب كأس العالم مع المنتخب الفرنسي قبل عامين، بينما حصل سانيول على المركز الثاني في 2006. كان سانيول منزعجاً بشدة من أداء المنتخب الفرنسي، حيث تخلف المنتخب الفرنسي بهدف قبل نهاية الشوط الأول في أجواء بودابست الصاخبة والحارة، قبل أن يسجل أنطوان جريزمان هدف التعادل.

وكان الأداء معاكسا تماماً عن المباراة الافتتاحية للفريق في المجموعة السادسة أمام المنتخب الألماني عندما فاز بهدف نظيف. وأضاف سانيول: ربما قرأ وسمع اللاعبون الكثير في الصحافة عقب مباراة ألمانيا، عندما تعتقد أن الموهبة فقط كافية لصنع الفارق، فإنك تشعر بالرضا.