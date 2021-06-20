«الحلم الكرواتي» في مهمة الإنقاذ أمام اسكتلندا

برلين (د ب أ)

يأمل المنتخب الكرواتي لكرة القدم وصيف بطولة كأس العالم 2018 في إنقاذ حملته في بطولة أمم أوروبا «يورو 2020»، عندما يواجه المنتخب الاسكتلندي، في مباراة حياة أو موت، بعد غدٍ «الثلاثاء» في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات.

وقال المهاجم برونو بيتكوفيتش اليوم: ما ينقصنا هو تحقيق نتيجة تعزز ثقتنا في أنفسنا.

وخسر المنتخب الكرواتي أمام نظيره الإنجليزي بهدف نظيف ثم تعادل 1-1 مع المنتخب التشيكي في أول جولتين بالمجموعة الرابعة، ويجب عليه تحقيق الفوز في جلاسجو لتكون أمامه فرصة للتأهل لدور الستة عشر.

وبسؤاله عما إذا كان شغف المنتخب الإسكتلندي أو روحه القتالية ستمثل أي تحدٍ، قال: المباراة ستعطي أفضل إجابة على أي سؤال.

ربما يكون الجيل الذهبي للمنتخب الكرواتي يتلاشى ولكن الآمال تبقى مرتفعة حول قائد الفريق لوكا مودريتش. وقال المدافع جوسكو جفارديول: يجب أن نقدم أفضل ما عندنا في المباراة الأخيرة وأن نحصد النقاط الثلاث.