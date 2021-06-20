المرزوقي: توسيع الرقعة الجغرافية للممارسين أهم أولويات اتحاد التنس



دبي (الاتحاد)

وصف ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، موسم 2020-2021 بأنه كان حافلاً بالتجديد وتحقيق المكاسب في مختلف الاتجاهات، ما أسهم بنقلة نوعية لرياضة التنس في الدولة وعزز التطلعات للمرحلة المقبلة، مثنياً على دعم الهيئة العامة للرياضة ومجلس دبي الرياضي في تنفيذ الكثير من البرامج ووفقاً للإجراءات الاحترازية من جائحة كورونا، مؤكداً أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم حريص دائماً على تعزيز ثقافة ممارسة التنس وتطويرها بشكل مستمر.

وكشف المرزوقي عن أبرز البرامج التي نفذها الاتحاد، وهي المرحلة الأولى من برنامج تطوير لاعبي التنس الموهوبين بمشاركة 32 لاعباً ولاعبة للأعمار من (4-10) سنوات، لتعزيز ثقافة ممارسة التنس لدى الأعمار المبكرة، مشدداً على أن تنظيم أول بطولة نسائية للتنس برعاية مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، يعد ثمرة مهمة لجهود الاتحاد في توسيع الرقعة الجغرافية لممارسي التنس في الدولة.

تابع: أسهمت العلاقة المتميزة التي تجمعنا مع الاتحاد الدولي والشراكة مع مختلف جهات المجتمع ومنها مجموعة الحبتور الدولية ودائرة التنمية السياحية في رأس الخيمة، على تنظيم 5 بطولات محلية ودولية في تنس الشاطئية وبجوائز مميزة، مما جذب نخبة من أفضل لاعبي العالم، فضلاً عن لاعبي الإمارات، كما أن الانضمام لبرنامج التصنيف العالمي يعد خطوة إلى الأمام في تشجيع اللاعبين على ممارسة التنس والمشاركة في البطولات ومواكبة النقلة النوعية العالمية للتنس لكي يستفيد منها ممارسو اللعبة في الإمارات،

وأوضح أن إقامة بطولتي الاتحاد الدولي للسيدات لأول مرة في ملاعب الإمارات والتي تبلغ جوائزها 25 ألف دولار، التي استضافت الفجيرة البطولة الأولى ومجموعة الحبتور البطولة الثانية، ما يعد إنجازاً مميزاً مكملاً للجهود التي يبذلها الاتحاد لدعم مكانة الإمارات في الجانب الرياضي عالمياً، ومحلياً فقد تم تنظيم 80 بطولة وزيادة في عدد الأكاديميات المنضوية تحت مظلة الاتحاد إلى 70 أكاديمية، وتسجيل أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من خلال الموقع الإلكتروني للاتحاد.