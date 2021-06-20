موسيماني: الأهلي لم يتأهل إلى نهائي «الأبطال»

القاهرة (د ب أ)

أبدى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي المصري سعادته وتقديره لمجهود اللاعبين وأدائهم في المباراة التي انتهت بالفوز على الترجي التونسي 1-0 مساء أمس «السبت» في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا، لكنه أكد أن الفريق لم يحسم التأهل بعد.

وقال موسيماني في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي نشرها اليوم: تاريخ مواجهات الأهلي والترجي يؤكد أننا لم نصعد بعد إلى المباراة النهائية.

وأضاف: أهم ما تحدثنا فيه مع اللاعبين بعد المباراة أن الصعود لم يحسم، والمباراة لم تنته مع الترجي بعد، كل اللاعبين أدوا بشكل رجولي، واستطاعوا التأقلم مع المتغير الخططي وتقسيم المباراة، ولذلك نجحنا في الخروج بنتيجة إيجابية في تونس.

وأوضح: تاريخ مواجهات الأهلي والترجي يؤكد أن الفوز بهدف نظيف في المباراة الأولي أيا كان ملعبها لا يعني التأهل للفائز، والحسم سيكون في القاهرة، وهذا ما أكد عليه محمود الخطيب، رئيس النادي، في حديثه للاعبين بعد المباراة أثناء تهنئتهم بالفوز على الترجي.

وتابع: سنظل نحترم الترجي ومدربه، لأنه منافس كبير لنا داخل القارة، وأنا لا أبحث الآن سوى عن التأهل، ولا أفكر في أي أمجاد شخصية، بل أفكر في مصلحة الفريق واسم الأهلي، وعلامته وقيمته وسط القارة التي يجب أن نحافظ عليها من خلال السعي الدائم لتحقيق المزيد من البطولات.