زومبي يتفوق في ليلة القتال

أبوظبي (الاتحاد)

حافظ تشان سونج جونج، المعروف باسم ذا كوريان زومبي، على آماله لنيل لقب فئة وزن الريشة بعد أن هزم دان آيج في نزال اتسم بطابع عال من الفنية والتنافسية على مدار جولاته الخمسة، خلال الفعالية الرئيسية من يو إف سي - ليلة القتال: ذا كوريان زومبي ضد آيج التي أقيمت في لاس فيجاس بالولايات المتحدة أمس.

وتعليقاً على انتصاره، قال جونج: «مع ارتقائي على قائمة التصنيف ومواجهتي لخصوم أقوى أكثر فأكثر، أصبح من الصعب تحقيق الانتصارات بالضربات القاضية وحركات الإخضاع. وعلى الرغم من خيبتي بعض الشيء من عدم قدرتي على إنهاء النزال بإحدى هاتين الطريقتين، إلا أنني سعيد جداً بالفوز الذي حققته؛ كما سُعدت أكثر بحصولي على الحزام الأسود في رياضة الجو جيتسو البرازيلية، فهو إنجاز كبير جداً بالنسبة لي».

وتابع قائلاً: «لم أكن واثقاً بقدراتي في المصارعة في بداية النزال، ولكني أدركت مهارة المدربين الذين كانوا إلى جانبي ونجحت بالفعل في الالتزام بما جاء في خطة النزال على أكمل وجه. لا أدري الآن ما الذي سيحل بقائمة التصنيف بعد فوزي الأخير، ولكن يبدو أنّه عليّ الانتظار لرؤية ما سيحدث. على أي حال، يوجد الكثير من المقاتلين الجيدين القادمين من كوريا الجنوبية، وأرجو منكم أن تظهروا لهم الدعم الكبير الذي قدمتموه لي أيضاً».

ومن الجدير بالذكر حصول جونج على الحزام الأسود في رياضة الجو جيتسو البرازيلية في أعقاب انتصاره في هذا النزال مباشرةً.