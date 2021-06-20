تريزيجيه يدعم مستشفى سرطان الأطفال بـ 20 ألف دولار

دبي (الاتحاد)

تبرع لاعب كرة القدم المصري تريزيجيه بجائزته البالغة 20 ألف دولار إلى مستشفى للأطفال في القاهرة، بعد أن تفوق على نجم كرة القدم المغربي أشرف حكيمي في مسابقة جارينا فري فاير للأعمال الخيرية مؤخراً.واختار تريزيجيه، الذي يلعب لفريق أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، أن يذهب المبلغ الذي فاز به إلى مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال في القاهرة.

وزار تريزيجيه المستشفى، حيث سلم المبلغ لإدارة المستشفى. وسيوجه التبرع للمعدات الطبية الحيوية في المستشفى ولتعزيز خدمات العلاج فيه. وخلال الزيارة، أمضى تريزيجيه وقتاً طويلاً مع الأطفال المرضى وشاركهم في الألعاب والأنشطة المختلفة.

وحول الزيارة، قال تريزيجيه: «تأثرت بالزيارة للغاية على المستوى الشخصي، فعندما تذهب للمستشفى يسعدك أن ترى الابتسامات على وجوه الأطفال المرضى، وأن تعرف أنهم على الرغم مما يعانونه يخوضون معركة الشفاء مع عائلاتهم، وأنهم بمساعدة العاملين في المستشفى سيتعافون بشكل أسرع». وافتتح مستشفى 57357 في عام 2007، واعتمد في تأسيسه على تلقي التبرعات، وصار يعد واحداً من أكبر مراكز علاج سرطان الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الطاقة الاستيعابية له، ومن حيث تقديم الرعاية الطبية عالية الجودة لجميع المرضى، بشكل مجاني.

وحول فوزه، قال تريزيجيه: «كمواطن مصري، معجب جداً بحجم الإنجاز الذي حققه مستشفى 57357 لسرطان الأطفال، فالمستشفى يلعب دوراً حيوياً في علاج الأطفال المصابين، لذا تسهم كل المساعدات، مهما كانت قيمتها، في معاونة ودعم المرضى الصغار، ويسعدني أن أقدم هذا التبرع لهم، وأود أن أعرب عن شكري لغارينا فري فاير لإتاحة هذه الفرصة للمشاركة في عمل خيري وزيادة الوعي بالجهد الرائع الذي يبذله المستشفى».

واستطاع ترزيجيه التغلب على لاعب كرة القدم المغربي في بطولة فري فاير المثيرة، التي حققت مئات الآلاف من المشاهدات من الجماهير في جميع أنحاء المنطقة التي تحولت أثناء المباراة لملعب كرة قدم هو الأكبر في العالم. حيث استعرض الفريقان المتنافسان مهاراتهما في الألعاب الإلكترونية وسط أجواء حماسية.