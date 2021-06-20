886 لاعباً في دوري رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو بالصين

بكين (وام)

اختتمت منافسات الدوري العالمي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو التي أقيمت في العاصمة الصينية بكين لفئتي «البدلة» و«دون البدلة» بمشاركة 886 لاعباً ولاعبة من 22 دولة. وحضر جانباً من المنافسات وشارك في تتويج الفائزين الدكتور علي عبيد الظاهري سفير الإمارات في الصين، ومعه عدد من الديبلوماسيين في سفارات الدول المشاركة ومن أصدقاء السفارة الإماراتية في الصين.

شهدت البطولة توزيع 214 ميدالية ذهبية على اللاعبين من أصحاب المركز الأولى، و212 ميدالية فضية لأصحاب المركز الثاني و146 ميدالية برونزية لأصحاب المركز الثالث. كما شهدت تتويج أكاديمية «توب براذر» بالمركز الأول على مستوى الأكاديميات، وفاز بيدرو جورادو بذهبية الحزام الأسود لوزن 94 كجم بالبدلة، فيما فاز بينج وانج بذهبية الحزام الأسود لوزن 120 كجم من دون بدلة، وكمال أكاجوندوز بلقب الحزام الأسود لوزن 94 كجم من دون بدلة.

وفي فئة السيدات فازت يني يانج بذهبية وزن 62 كجم في الحزام الأسود من دون بدلة، وأقيمت البطولة وسط التزام كامل بالإجراءات الاحترازية والواردة في البروتوكول الطبي المعتمد من رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو لتطبيق أعلى معايير السلامة.

وقدمت سفارة دولة الإمارات لدى الصين كل الدعم لإنجاح هذا الحدث الرياضي المهم، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون والشراكة بين الإمارات والصين في كل المجالات، وقال الدكتور علي عبيد الظاهري: منذ تأسيس الدولة عام 1971، تولي القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً للرياضة، وتوفر أفضل بيئة تنافسية للرياضيين، وتقيم مرافق رياضية عالمية لاستضافة كبرى الأحداث الدولة، مع الحرص على مواكبة التطور والريادة في تحقيق الحوكمة وإضفاء الطابع المؤسسي عليه.

وتابع: «رياضة الجو جيتسو تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الأمر الذي جعل من أبوظبي عاصمة الجو جيتسو العالمية، وساهم في نشر وتطوير اللعبة في الدولة، وتنظيم أكبر البطولات داخل الإمارات وخارجها، بما انعكس على تحقيق نقلة نوعية للعبة في العالم، وأنا سعيد للغاية بأن رياضة الجو جيتسو المحبوبة في الإمارات، أصبحت رياضة شعبية تحظى بمتابعة واسعة في الصين، وهي واحدة من أسرع الرياضات نموا في العالم في الوقت الراهن، 20 مليون ممارس حول العالم، ويحسب لاتحاد الجو جيتسو برئاسة عبدالمنعم الهاشمي تبنيه لبرامج رائدة تجعله أكبر مطور لتلك الرياضة في العالم».

من ناحيته، توجه عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، بالشكر والتقدير إلى سفارة الدولة في الصين وعلى رأسها الدكتور علي عبيد الظاهري، مشيراً إلى أنها وفرت كل الدعم للرابطة في تنظيم الحدث مع الشركاء الصينيين، وبذلوا جهوداً كبيرة في إخراج البطولة في أبهى صورة، برغم التحدي الصحي العالمي الذي تعاني منه كل الدول». وأضاف الهاشمي: «الإمارات تنظم ما يقرب من 80 بطولة سنوياً حول العالم، والصين أصبحت شريكاً مهماً لنا في المرحلة الأخيرة، حيث إننا لدينا برامج وفعاليات وبطولات كثيرة يجري التعاون فيها لنشر وتطوير اللعبة هناك، مستفيدين من جدية وحماس الأصدقاء في الصين، وخبرة وكفاءة برامج الاتحاد الذي يملك تجربة استثنائية يشهد بها العالم بأسره في نشر وتطوير اللعبة، وصناعة الأبطال وتنظيم البطولات بشكل احترافي».