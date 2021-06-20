المهيري يحلق بجائزة الشوط المفتوح في «حواجز الصيف»

أبوظبي (الاتحاد)

أحرز الفارس حميد عبد الله المهيري، بالجواد «دبي دو فا» من اسطبلات الشراع، لقب أهم أشواط قفز الحواجز في الأسبوع الثاني من البرنامج الصيفي، الذي ينظمه ويشرف عليه اتحاد الفروسية في الصالات المغطاة مكيفة الهواء، برعاية ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، ولونجين راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز.

وجاء فوز الفارس حميد عبد الله المهيري بصدارة أهم منافسات الأسبوع الصيفي الثاني، في الشوط المفتوح بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مساره بحواجز بلغ ارتفاعها (135) سم، وتنافس فيه 23 فارساً وفارسة، وأكمل جولة التمايز دون خطأ 13 فارساً، وأكملها الفارس المهيري في زمن بلغ (39.68) ثانية. وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس محمد شافي الرميثي مع الفرس «كارامبا» وأكمل معها التمايز في زمن بلغ (40.31) ثانية، وحاز جائزة المركز الثالث الفارس هشام غريب بالجواد «إيلوي» من نادي الشارقة للفروسية، بزمن التمايز (40.85) ثانية. وحاز الفارس محمد شافي الرميثي بالفرس «كارامبا» من نادي أبوظبي للفروسية، جائزة المركز الأول في أول الأشواط مفتوحة المشاركة من جولة واحدة، صمم بحواجز بلغ ارتفاعها (130) سم، وشارك فيه 24 فارساً، و7 منهم أكملوا الجولة دون خطأ، وبفارق التوقيت، كما حاز جائزة المركز الثالث بالفرس «سيباليا»، ومن بعده حاز جائزة المركز الثاني الفارس حميد عبد الله المهيري بالجواد «دبي دو فاي» من إسطبلات الشراع.

وأحرز الفارس سعيد محمد المازمي ثنائية قيمة بالفرس «جيرسينا» من نادي الشارقة للفروسية، في منافسات الأسبوع الثاني لقفز الحواجز ضمن البرنامج الصيفي، وجاء الفوز الثاني للفارس المازمي في المنافسة المفتوحة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز، صمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (120) سم، وتنافس فيها 57 فارساً، وأكمل التمايز 7 فرسان دون خطأ، وبفارق التوقيت تقدمهم على منصة التتويج الفارس المازمي بعد إكماله التمايز في أفضل زمن، وبلغ (39.75) ثانية.

ونال جائزة المركز الثاني الفارس سلطان المرزوقي بالجواد «تينكي دو لو زد» من خيول فرسان شرطة أبوظبي، وأكمل التمايز في زمن بلغ (42.89) ثانية، والمركز الثالث أحرزه الفارس فرهانغ صادقي بالجواد «دبليو بيكوليني» من نادي الفروسية في المدينة المستدامة في دبي، بعد أن أنهى جولة التمايز في زمن بلغ (43.07) ثانية.

واختتم الشوط المفتوح الثاني منافسات اليوم الأول، وصمم مساره بحواجز تراوح ارتفاعها بين (115 120) سم، وتنافس فيه 55 فارساً وفارسة، نجح منهم 14 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، وذهبت جائزة المركز الأول للفارس سعيد محمد المازمي والفرس «جيرسينا» من نادي الشارقة للفروسية، وهو أول فوز يحققه الفارس المازمي بعد ترفيع أدائه إلى المستوى الأول ابتداء من منافسات الموسم الصيفي، ونال جائزة المركز الثاني الفارس أرحمة سيف العواني بالفرس «كاسيانا» من نادي أبوظبي للفروسية. وأحرز فارس المستوى الأول هشام غريب بالفرس الصغيرة «لومادينن» (5 سنوات) الفوز في المنافسة المفتوحة من جولة واحدة للفرسان المبتدئين من الفئة المتقدمة، على حواجز تراوح ارتفاعها بين (105 110) سم، وشارك فيها 26 فارساً وفارسة، ونال جائزة المركز الثاني الفارس إياد العبد العزيز بالجواد «أولاك دو مونتسيك» من نادي مندرة للفروسية، ونالت الفارسة حفصة الحبسي جائزة المركز الثالث بالجواد «اكسكلوسيف شيك آند فلاي» من نادي أبوظبي للفروسية.