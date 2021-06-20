«دولية الشاطئية» في ضيافة دبي

دبي (الاتحاد)

تنطلق مساء الغد، في الملعب الرملي بمقر اتحاد الكرة، فعاليات البطولة الودية الدولية لكرة القدم الشاطئية التي ينظمها اتحاد كرة القدم للفترة من 21 إلى 26 يونيو الجاري، بمشاركة 3 منتخبات هي الإمارات، عُمان والسنغال،

واعتمدت اللجنة المنظمة جدول مباريات البطولة التي ستلعب بنظام الدوري من دورين، حيث يلتقي في اليوم الأول منتخبا عُمان والسنغال، وفي اليوم الثاني يواجه منتخبنا شقيقه المنتخب العُماني، على أن يواجه منتخب السنغال الأربعاء في ختام الدور الأول، وفي يوم الخميس تنطلق مواجهات الدور الثاني، حيث يلتقي منتخبا السنغال وعُمان، ومنتخبنا مع عُمان يوم الجمعة، والسنغال مع منتخبنا يوم السبت في اليوم الختامي للبطولة، وتقام جميع المباريات الساعة السادسة مساء.

وقال علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية: إن البطولة تأتي في إطار حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي على دعم لعبة كرة القدم الشاطئية بالدولة بشكل أكبر، وتوفير برنامج إعداد مناسب لمنتخبنا الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تقام في روسيا خلال الفترة من 19 إلى 29 أغسطس المقبل، ممثلاً للقارة الآسيوية مع منتخبي اليابان وعمان بعد مصادقة المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتوصية لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد القاري، وذلك باعتماد نتائج أفضل 8 منتخبات في النسخ الثلاث الأخيرة من بطولة آسيا للكرة الشاطئية.

وأضاف البدواوي أن اتحاد الكرة يحرص على تهيئة كل الظروف المناسبة للمنتخب لتحقيق نتائج إيجابية في المحفل العالمي، ومساعدة الجهاز الفني في أداء مهامه على أكمل وجه، وذلك من خلال إقامة مسابقة الدوري مؤخراً التي شهدت مشاركة واسعة من مختلف الفرق والأندية.

وتضم قائمة منتخبنا 20 لاعباً هم: محمد عبدالله، هيثم محمد، أحمد بشر، وليد بشر، عباس علي، كمال علي، هشام منتصر، علي محمد، علي حسن، وليد محمد، حسن علي، حميد جمال، حسن أحمد، أحمد عبدالرحمن، حسين علي، جمال محمد، سعيد عيد، راشد عيد، سالم عبيد وحسين حمزة.