قو تحصد 3 أرقام قياسية في «دولية» فزاع لرفعات القوة

دبي (الاتحاد)

وجهت الصينية لينجليج قو إنذاراً شديد اللهجة لأبطال وزن 41 كجم، الذين سيتواجدون في دورة الألعاب البارالمبية المرتقبة بطوكيو من دبي، حينما حلقت بـ 3 أرقام قياسية في افتتاح النسخة 11 لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة- كأس العالم دبي 2021، لتنجح البطلة الصينية ونجمة اليوم الأول دون منازع في تحطيم الرقم العالمي المسجل باسم مواطنتها زهو «5,104» حينما حققت 105 لتعود وتحطم الرقم المسجل باسمها في المحاولة الثانية محققةً 106 لترفع في المحاولة الثالثة 107 كجم في مشهد رائع، مؤكدة تواجدها بقوة في التحدي البارالمبي المقبل.

وانطلقت البطولة بكلمة ترحيبية من ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة العليا، مؤكداً أن دبي تفتح ذراعيها لتعانق قوة إرادة اللاعبين في أرض الإمارات وهم يسعون لتقديم نموذج متفرد في رفعات القوة، متطلعاً أن تقدم الإمارات بطولة مميزة كما عودتنا دائماً. وأعرب ثاني عن سعادتهم في اللجنة المنظمة لتنظيم «دولية» رفعات القوة للسنة الحادية عشرة على التوالي في خضم هذه «الجائحة» التي اجتاحت العالم، مؤكداً أن الإمارات ستثبت مرة أخرى، بإجراءاتها الاحترازية، بأنها قادرة على تنظيم كافة الأنشطة والفعاليات العالمية.

وأهدى الأردني عمر قرادة العرب أول ميدالية ذهبية للعرب في هذا الحدث العالمي، حينما حصل على المركز الأول في وزن 49 كجم، بنجاحه في رفع 175 كجم في المحاولة الثالثة، والذي لم يتمكن في المحاولة الرابعة من تسجيل رقم عالمي، وفازت المصرية فاطمة عمر بفضية وزن 67 كجم، معربة عن فخرها واعتزازها بالتواجد في هذا الحدث العالمي الكبير الذي يشارك فيه 300 لاعب ولاعبة يمثلون 62 دولة، والذي يعد المحطة التأهيلية الأخيرة للأبطال من أجل حجز مقاعدهم في دورة الألعاب البارالمبية المقامة بطوكيو في أغسطس المقبل.

ويبدأ محمد خميس بطلنا البارالمبي مشواره في البطولة صباح الغد، بعد أن اختبر جاهزيته لخوض هذا التحدي عبر بوابة معسكره الخارجي بمقدونيا، وأكد المغربي تيتو قاسم مدرب اللاعب خميس أن الهدف الرئيس من مشاركة اللاعب في هذه البطولة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية تحضيره بصورة جيدة للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في وزنه الرئيس 88 كجم، والذي سبق أن حقق فيه الميدالية الذهبية في «بارالمبية ريو» 2016.

ووصف تيتو النسخة الحالية لبطولة فزاع بالقوية والتي يتواجد فيها أفضل لاعبي العالم من أجل حجز مقاعدهم في طوكيو، مبيناً أن معسكر مقدونيا كان مرحلة تحضيرية مهمة استأنف من خلاله اللاعب تدريباته بعد فترة علاجية استمرت لمدة 6 أسابيع. من ناحية أخرى، أعرب عارف الطويل المخرج والممثل المعروف عن فخره واعتزازه بمتابعة بطولات فزاع منذ 10 سنوات ليس لتشجيع المنتخب السوري فقط، وإنما لمتابعة القصص الملهمة لأبطال الإرادة، مبيناً أن الإمارات ودبي لا تعرفان المستحيل، فعلى الرغم من التحديات التي تواجه العالم بسبب جائحة كورونا، فإنهما ينظمان بطولات فزاع بأعلى المعايير الاحترازية. واختتم الطويل حديثه مؤكداً أن الإمارات رائدة في العمل الإنساني على مستوى العالم، مثمناً التنظيم الرائع من قبل اللجنة المنظمة لـ «فزاع» برئاسة ثاني جمعة بالرقاد ومدير الحدث ماجد العصيمي.