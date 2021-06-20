«الأهداف» تخاصم بنزيمة في كل بطولات «اليورو»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يسجل النجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الإسباني، أي هدف في تاريخ نهائيات كأس الأمم الأوروبية «اليورو»، رغم أنه شارك في 8 مباريات في هذه البطولة، كلها كأساسي.. مباراتان في بطولة 2008 و4 مباريات في بطولة 2012، وأخيراً مباراتان في البطولة الحالية «يورو2020»، لعبهما منتخب الديوك ضد ألمانيا والمجر.

ويأتي هذا الصيام التهديفي من لاعب شارك في 85 مباراة دولية مع منتخب بلاده سجل خلالها 27 هدفاً، بينما يفشل تماماً حتى الآن في هز شباك المنافسين في نهائيات هذه البطولة. وذكر موقع أوبتا المتخصص في الإحصائيات والأرقام القياسية أنه بمقارنة سريعة مع مواطنه أنطوان جريزمان زميله في المنتخب، نجد أن هذا الأخير سجل 7 أهداف في نهائيات هذه البطولة، ما جعله ثالث أفضل هداف في تاريخ اليورو بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (11هدفاً) والفرنسي المخضرم ميشيل بلاتيني (9 أهداف).

كما أفادت أرقام موقع أوبتا بأن بنزيمة سدد في البطولة الحالية حتى الآن 30 مرة على مرمى المنافسين من دون أن يسجل أي هدف، بما فيهما محاولتاه الفاشلتان على مرمى منتخب المجر في الجولة الثانية للدور الأول من البطولة. وأوضح الموقع أن لاعبين اثنين فقط فشلا في تسجيل أية أهداف في نهائيات البطولة منذ نسخة 1980، هما الإسباني أندريس إنيستا لاعب برشلونة السابق، والذي سدد 34 مرة على مرمى المنافسين من دون أن يسجل، والهولندي كلارينس سيدورف الذي سجل 33 مرة من دون أن يسجل في مرمى المنافسين.

وقال موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية: عزاء بنزيمة الوحيد أن النجم الموهوب إنيستا، عوض فشله في التسجيل، بالتتويج مرتين بهذه البطولة عامي 2008و2012، فهل يفعلها بنزيمة مع منتخب الديوك ويفوز بالبطولة الحالية؟! ولا ينكرالموقع أن الفرصة مازالت قائمة أمام بنزيمة للتسجيل في هذه البطولة، وربما فعلها في مباراة الجولة الثالثة ضد منتخب البرتغال الأربعاء القادم.

ولم يشارك بنزيمة مع منتخب بلاده، منذ ما يقرب من 6 سنوات، وآخر أهدافه قبل عودته الأخيرة يرجع إلى يوم 8 أكتوبر عام 2015، عندما سجل هدفين من أهداف فرنسا الأربعة في مرمى منتخب أرمينيا، في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين في ملعب أليانزريفيرا بمدينة نيس الفرنسية.