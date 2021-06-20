جريزمان: قميص المنتخب يشعرني بـ «قشعريرة»

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشف المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب برشلونة الإسباني، في حديث خاص لصحيفة لوفيجارو الفرنسية، النقاب عن أنه ينوي الرحيل إلى الولايات المتحدة الأميركية بعد انتهاء عقده مع البارسا من أجل اللعب في الدوري الأميركي الذي يأمل أن يفوز به يوماً ما.

ويلعب جريزمان للنادي الكتالوني منذ عامين ومازال يتبقى في عقده 3 أعوام أخرى، حيث ينتهي في يونيو 2024. ويعتبر هذا النجم الفرنسي من أكثر المعجبين بالرياضة في الولايات المتحدة، وبوجه خاص كرة السلة التي يحضر أحياناً بعض مبارياتها المهمة.

وقال جريزمان: أمنيتي أن أذهب إلى الولايات المتحدة في عمر32 أو 33 سنة، ولكن يجب أن أحافظ على مستواي طوال هذه الفترة، وبعدها أعتقد أن اللحظة ستكون مناسبة للرحيل للعب في الدوري الأميركي، أحب هذا البلد وثقافته وعاداته وتقاليده، ودوري كرة السلة فيه. وعلق قائلاً: أتمنى أن أعتزل هناك ولكن وأنا في أفضل جاهزية، وليس بعد أن أنتهي كلاعب في أوروبا، وقدماي لا تقويان على حملي.. أريد أن أكون جاهزاً وقتها للعب على أعلى مستوى والفوز بالدوري الأميركي.

وبعيداً عن رغبته في اللعب بالدوري الأميركي، يحلم جريزمان بفوز منتخب بلاده ببطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو2020»، بعد أن نجح في الفوز ببطولة كأس العالم بروسيا 2018. كما يأمل جريزمان في أن يلعب دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في فرنسا بعد ثلاث سنوات، وأن يفوز بها، في الوقت الذي مازال فيه سيلفان ريبول المدير الفني للمنتخب الأولمبي الفرنسي يختار قائمته التي ستشارك في دور طوكيو هذا العام، ومن حقه أن يختار ثلاثة لاعبين فوق 23سنة ضمن هذه القائمة.

وعندما سئل جريزمان عن دورة طوكيو وما إذا كان يتمنى اللعب فيها، قال: بالطبع أرغب بشدة.. هذا أحد أهم أهدافي.. هل تتخيل أهمية ارتداء قميص المنتخب الفرنسي في دورة يشاهدها العالم أجمع؟! الكلام عن ذلك يجعلني أشعر بقشعريرة تسري في كل جسدي.. فما أعظم الدفاع عن علم الوطن.