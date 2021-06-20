وفاة سباحة جزائرية عن 17 عاماً خلال التدريبات

نعى الاتحاد الجزائري للسباحة، السباحة الدولية منال حبوب، لاعبة نادي اتحاد الجزائر التي توفيت مساء السبت، عن 17 عاما. ولم يذكر الاتحاد أسباب وفاة حبوب، في بيان العزاء الذي نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لكن صحيفة "الخبر" أرجعت ذلك إلى تعرض السباحة لأزمة قلبية خلال حصة تدريبية.

وكشفت الصحيفة في موقعها الإلكتروني أن الراحلة كانت تحضر لاجتياز امتحان نهاية التعليم الثانوية العامة "البكالوريا"، بداية من اليوم الأحد.