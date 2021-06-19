الأهلي يهزم الترجي ويضع قدماً في النهائي الأفريقي

رادس (د ب أ)

وضع فريق الأهلي المصري حامل اللقب قدماً في نهائي دوري أبطال افريقيا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه الترجي التونسي 1 /صفر اليوم السبت في رادس، بذهاب المربع الذهبي.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الدولي محمد شريف الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 67، بعدما ألغى الحكم هدفاً للاعب ذاته في الدقيقة 30 بداعي التسلل.

ويلتقي الفريقان في القاهرة في مباراة الإياب يوم السبت القادم، كما تأجل انطلاق المباراة لنحو ساعة بسبب شغب الجماهير.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي، غادر لاعبو الأهلي والترجي وطاقم التحكيم ملعب حمادي العقربي برادس، بسبب تعرضهم للاختناق وعدم قدرتهم على التنفس، بعد إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب حمادي العقربي برادس نتيجة لشغب الجماهير.

كما تعرض عدد كبير من الجماهير لحالات إغماء، بعد قيام الأمن التونسي بإطلاق الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب الجماهير، بعد قرابة ساعة من التأخير قرر الحكم إطلاق صافرة بداية المباراة، عقب سيطرة قوات الأمن التونسية على الأوضاع.

والأهلي هو المنافس المصري الثاني الذي يواجه الترجي في النسخة الحالية للمسابقة بعد الزمالك، الذي تمكن الفريق التونسي من الفوز عليه في مباراتي الفريقين بتونس والقاهرة في مرحلة المجموعات.

وافتقد الترجي خدمات نجمه طه ياسين الخنيسي، الذي عاقبه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بالإيقاف لمدة عام، لثبوت تناوله مواد محظورة خلال لقاء الفريق مع مولودية الجزائر في دور المجموعات بالبطولة، وهو ما شكل ضربة قوية لهجوم الفريق.

وسبق للأهلي نادي القرن في أفريقيا، أن توج في رادس بلقب دوري الأبطال عامي 2006 و2012 على حساب الصفاقسي والترجي على الترتيب.

وخاض الأهلي المباراة منتشياً بتتويجه بكأس السوبر الأفريقي، عقب فوزه 2 / صفر على نهضة بركان المغربي الشهر الماضي.

ويتطلع الأهلي لمواصلة حملة دفاعه عن لقب دوري الأبطال وتعزيز رقمه القياسي، كأكثر الفرق تتويجاً بالبطولة برصيد تسعة ألقاب، في الوقت الذي يبحث فيه الترجي عن لقبه الخامس في البطولة القارية.

وأنعش الأهلي حظوظه في الاحتفاظ باللقب بعدما أطاح بفريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، أحد أقوى المرشحين للفوز بالبطولة، بدور الثمانية للنسخة الثانية على التوالي، بعدما تغلب عليه 2 / صفر ذهاباً والتعادل معه 1 / 1 في الإياب، ليواصل الثأر من خسارته 1 / 5 أمام نفس المنافس بالدور ذاته عام 2019.

والتقى الأهلي مع الترجي في 20 مباراة قبل مواجهة اليوم ، على مستوى مختلف المسابقات الأفريقية، كانت الغلبة للفريق المصري الذي حقق خلالها 8 انتصارات، مقابل فوز الترجي في 4 مباريات، فيما خيم التعادل على 8 لقاءات.