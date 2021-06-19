أروابارينا يطالب لاعبيه بالتركيز في مواجهتي الرجاء

القاهرة (د ب أ)

أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز المصري لكرة القدم، أن مواجهة الرجاء المغربي غداً الأحد، في قبل نهائي الكونفيدرالية الأفريقية، ستكون في غاية الصعوبة والقوة.

وقال أروابارينا في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت: إنها مباراة من شوطين أحدهما غداً في القاهرة والأخر بعد أسبوع في المغرب، وأن الرجاء فريق قوي يؤدي بمستويات هائلة في الدوري المغربي والبطولة القارية.

وأكد: بعيداً عن الرغبة في الثأر ومحاولة التعويض، فإن الهدف الأساسي هو الوصول للنهائي وتحقيق لقب الكونفيدرالية، وبالتالي لا البديل عن الفوز على الرجاء في المباراتين.

وأضاف المدرب أنه يتمنى أن يكون اللاعبون في قمة تركيزهم في المواجهة الصعبة، وأن يكون التركيز مستمراً في المباراتين، من أجل الوصول للنهائي وتحقيق الهدف الأكبر وهو الفوز بالبطولة، بعد الوصول في النسخة الماضية للنهائي.

وأوضح أن جميع اللاعبين في قائمة الفريق شاركوا في المباريات في ظل توالي اللقاءات في الدوري والكأس والكونفيدرالية، وعمل على التدوير وإشراك الجميع.

وأكد أن هناك إصابات عديدة وإجهاد وإصابات أخرى بفيروس كورونا. أثرت بالسلب على بعض النتائج والأداء، وهدفه هو اختيار التشكيل المثالي في كل مباراة يخوضها الفريق في مبارياته سواء محلياً أو قارياً.

من جانبه أكد عبد الله السعيد قائد الفريق، أن فريقه يحتاج للتركيز في مواجهة الرجاء لتحقيق نتيجة جيدة.

وقال السعيد إن فريقه يحتاج إلى الفوز وتحقيق نتيجة طيبة، تجعل الفريق يخوض مباراة العودة بصورة جيدة ويكون قريباً من الوصول للنهائي القاري.

وأضاف: لابد من التركيز لمدة 180 دقيقة في المباراتين من أجل الفوز والتأهل للنهائي في بنين، وأوضح أن فريق الرجاء قوي للغاية وفريق كبير في أفريقيا، ومباراتي دور المجموعات لم يكن بيراميدز في أفضل حالاته خلال المواجهتين.