برشلونة يتعاقد مع ديباي حتى 2023

إشبيلية (أ ف ب)

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم السبت، تعاقده مع المهاجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي، المشارك حاليًا مع منتخب بلاده في كأس أوروبا، حتى العام 2023 بصفقة حرة من ليون الفرنسي.

وجاء في بيان للنادي أنه توصل إلى اتفاق مع اللاعب للانضمام إلى النادي ما إن ينتهي عقده مع ليون نهاية الشهر الحالي، سيوقع اللاعب على عقد حتى نهاية موسم 2022-2023.

وبات ديباي «27 عامًا» ثالث صفقة حرة للعملاق الكتالوني هذا الصيف بعد المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو والمدافع إريك جارسيا من مانشستر سيتي الإنجليزي، كما دفع النادي تسعة ملايين يورو لتفعيل بند إعادة الظهير الأيمن البرازيلي ايميرسون من ريال بيتيس.

أما النجم والقائد الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ينتهي عقده مع نهاية الشهر الحالي، فلم يجدد بعد التزامه مع برشلونة. وكان ديباي هدفًا لمواطنه المدرب رونالد كومان الذي أشرف عليه في المنتخب الوطني.

كان كومان حاضرًا في المدرجات في ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام الخميس، لمشاهدة ديباي يسجل ركلة جزاء في فوز هولندا 2-صفر على النمسا في كأس أوروبا.

وارتبط المهاجم بالانتقال إلى ملعب "كامب نو" مطلع الموسم الماضي مقابل 25 مليون يورور وفقًا لتقارير صحفية وبصفقة قيمة أقل في يناير الماضي، إلا أن النادي فضّل الانتظار حتى انتهاء عقده.

سجل ديباي 20 هدفًا في 38 مباراة مع ليون الموسم الماضي واربعة في آخر خمس مباريات مع الطواحين الهولندية.

ومن المرجح أن تدفع المشاكل المالية نادي برشلونة لبيع عدد من اللاعبين، أمثال البرازيلي فيليبي كوتينيو والفرنسي صامويل أومتيتي والبوسني ميراليم بيانيتش.