ثنائية إماراتية في ختام «رويال أسكوت»

محمد حسن (دبي)

حققت خيول الإمارات ثنائية في ختام فعاليات مهرجان «رويال أسكوت» البريطاني، الذي انطلق الثلاثاء الماضي بمضمار أسكوت العريق، وجاءت الثنائية عبر «دريم أوف دريمز» لسعيد سهيل، و«كرييتيف فورس» لجودلفين.

ونجح الجواد «دريم أوف دريمز» بإشراف السير مايكل ستاوت وقيادة ريان مور، في تحقيق لقب الشوط الرئيس خلال اليوم الختامي، سباق دايموند جوبيلي ستيكس للفئة الأولى، لمسافة 1200 متر، ليتوج باللقب من خلال محاولته الثالثة على التوالي في هذا السباق، بعد أن حل بالمركز الثاني في مشاركتيه الماضيتين.

وتمكن ابن الفحل «دريم أهيد» من التقدم بكل ثقة وثبات على الرغم من الوتيرة السريعة التي شهدها الشوط، ليحقق الفوز بفارق طول وربع الطول عن صاحب المركز الثاني «جلين شيل».

أما فوز «كرييتيف فورس» بإشراف شارلي أبلبي وقيادة جيمس دويل، فقد جاء في سباق جيرسي ستيكس للفئة الثالثة المخصص لخيول الثلاث سنوات على مسافة 1400 متر، بعد أن قطع مسافة السباق بزمن وقدره 1:29:06 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن رفيقه «نافال كراون»، فيما حل «فادريم» في المركز الثالث.