الكويت يجدد «ذكريات 2003» في «خليجي السلة»

علي معالي (دبي)

جدد فريق الكويت الكويتي ذكريات 2003، عندما حقق الفوز في أولى مباريات بطولة الخليج للأندية في نسختها الـ40 على الأهلي البحريني 117 مقابل 108، بعد شوط خامس إضافي لانتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 96-96، لتكون الخطوة الأولى للكويت الكويتي نحو استعادة زمنه الجميل في البطولة الخليجية التي لم يحقق لقبها منذ 2003.

جاءت المباراة قوية للغاية بين الفريقين وظهرت الندية واضحة في رغبة الأهلي في تحقيق الانتصار الثاني بعد الفوز في مباراته الأولى على الشمال القطري، ولكن الكويتي كان عنيداً وسيطر على معظم مجريات المباراة بفضل القدرات العالية للثلاثي الأجنبيين ستوجلار وكيكانوف ومعهما الكويتي محمد حسن الذي صنع الفارق الكبير في المباراة حيث استطاع الأول تسجيل 33 نقطة، والثاني 28 نقطة والثالث 25 نقطة.

يقود الكويت مدرب له صولاته وبطولاته الخليجية والمحلية مع شباب الأهلي سابقاً، وهو الألماني بيتر شورمز الذي يسعى إلى استعادة ذكرياته الجميلة في صالة شباب الأهلي على صالة البطولات.

وفي المقابل حاول الأهلي البحريني وكانت نسبة التسجيل الأفضل من نصيب ماني هاريس الذي تألق مسجلاً 46 نقطة واللاعب الآخر ميشيل لارينت مسجلاً 28 نقطة. شهدت المباراة أكثر من حالة تعادل وكانت الإثارة قبل لحظات من نهاية الربع الرابع لتنتهي بالتعادل 96- 96، ويتم الاحتكام لوقت إضافي مدته 5 دقائق نجح خلالها الفريق الكويتي في فرض سيطرته والفوز في النهاية 117 مقابل 108.