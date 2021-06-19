هاليب تنسحب من البروفة الأخيرة لـ«ويمبلدون»

شتوتجارت (د ب أ)

انسحبت نجمة التنس الرومانية سيمونا هاليب، من المشاركة في النسخة الأولى من بطولة باد هومبورج المقررة هذا الأسبوع، والتي تشكل آخر مرحلة استعدادية على الملاعب العشبية، قبل انطلاق منافسات بطولة ويمبلدون التي تحمل هاليب لقبها.

وذكر منظمو بطولة باد هومبورج الألمانية عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، أن هاليب أرجعت السبب في الانسحاب إلى معاناتها من مشكلات في عضلة السمانة.

وكانت هاليب «29 عاماً» المصنفة الثالثة على العالم، قد تعرضت لتمزق عضلي في ربلة الساق في مايو الماضي خلال بطولة روما، وغابت بسببها عن بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس».

وأعلنت هاليب عن عودتها للملاعب قبل عشرة أيام وتلقت بطاقة دعوة (وايلد كارد) للمشاركة في بطولة باد هومبورج، لكنها انسحبت الآن من المشاركة.

وتنطلق بطولة ويمبلدون 28 يونيو الجاري، وتحمل هاليب لقب البطولة منذ 2019، حيث ألغيت نسخة العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.