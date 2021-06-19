«البرتغالي» يفتقد فيليكس ومينديز في مواجهة ألمانيا

دوسلدورف (د ب أ)

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم اليوم السبت، أن المنتخب الأول سيفتقد جهود النجمين الشابين جواو فيليكس ونونو مينديز، في المباراة المرتقبة اليوم أمام نظيره الألماني، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وأوضح الاتحاد أن اللاعبين يعانيان من مشكلات عضلية، تحول دون مشاركتهما ضمن صفوف المنتخب البرتغالي حامل اللقب، في المباراة المقررة بمدينة ميونيخ.

ويعد جواو فيليكس «21 عاماً» واحداً من أبرز المواهب الشابة، لكنه لم يتمكن من المشاركة أيضاً في المباراة الأولى لمنتخب بلاده في البطولة الأوروبية، والتي انتهت بالفوز على نظيره المجري 3 / صفر، كما غاب نونو مينديز.