كولومبيا تتحفز للحاق بالبرازيل إلى ربع نهائي كوبا أميركا

برازيليا (أ ف ب)

ستكون كولومبيا أمام فرصة اللحاق بالبرازيل المضيفة إلى ربع نهائي بطولة كوبا أميركا لمنتخبات أميركا الجنوبية في كرة القدم، وذلك حين تواجه البيرو الأحد في جويانيا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وكانت البرازيل المضيفة حسمت أولى بطاقات الدور ربع النهائي، بتحقيقها فوزها الثانية توالياً على حساب البيرو 4-صفر، رافعة رصيدها إلى سبع أهداف في مباراتين بعدما تغلبت في الجولة الافتتاحية بثلاثية نظيفة على فنزويلا التي تلتقي السبت مع الإكوادور في ريو دي جانيرو.

وبحكم تأهل المنتخبات الأربعة الأوائل من أصل خمسة في كل من المجموعتين إلى ربع النهائي، ستضمن كولومبيا بطاقتها الأحد في حال الفوز أو حتى التعادل، بما أنها تملك أربع نقاط من فوزها افتتاحاً على الإكوادور 1-صفر ثم تعادلها سلباً مع فنزويلا، في مباراة هيمنت عليها تماماً لكنها عجزت عن الوصول إلى الشباك.

وشهدت المباراة تألقاً من الحارس الفنزويلي فويلكر فارينيس، الذي قام بتصديات رائعة، لا سيما في الدقائق الأخيرة التي سجل فيها ميجيل بورخا هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وأنهت كولومبيا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لويس دياس في الوقت المحتسب بدل الضائع، ما سيرحمها من خدماته.

ورغم تسديداتها الـ23 على المرمى مقابل اثنتين فقط لفنزويلا، اكتفت كولومبيا في نهاية المطاف بنقطة التعادل أمام فريق يعاني الأمرين، جراء تفشي فيروس كورونا في صفوفه، ما حرمه من جهود لاعبين عدة في مباراتيه الأوليين.

وتأمل كولومبيا التي لم تخسر في مواجهاتها العشر الأخيرة أمام البيرو إن كان رسمياً أو ودياً، وتحديداً منذ نصف نهائي كوبا أميركا 2011 (صفر-2 بعد التمديد)، أن تكون حاسمة تأهلها إلى ربع النهائي حين تتواجه مع البرازيل في الجولة الرابعة الأخيرة لها بواقع وجود خمسة منتخبات في كل مجموعة (ما يعني أن منتخباً سيغيب حكماً عن جولة).