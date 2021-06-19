عمدة طوكيو ترفض مناطق المشاهدة العامة في الأولمبياد

طوكيو (د ب أ)

قالت يوريكو كويكي، عمدة مدينة طوكيو، اليوم السبت، أنه لن يكون هناك مناطق مشاهدة عامة في الأولمبياد المقبلة، حيث يواجه المنظمون انتكاسة أخرى في استطلاع للرأي.

وقالت كويكي عقب اجتماع مع رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، إن المشاهدة العامة ألغيت بسبب القلق المستمر بشأن فيروس كورونا وسلالاته، مؤكدة أن بعض المناطق الست سيتم استخدامها كمركز لتلقي اللقاح.

وربما يكون هناك أنباء سيئة أخرى للجماهير التي تعيش في اليابان يوم الاثنين المقبل، حيث يتوقع اتخاذ قرار نهائي بعدم حضور الجماهير في أمكان إقامة البطولة في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس، بعد الاجتماع مع كل الأطراف المعنية.

ويسمح سوجا وحكومته بحضور ما يقرب من عشرة آلاف مشجع للأحداث الرياضية والحفلات، طالما أن مكان إقامة الحدث يبقى تحت 50% من قدرته الاستيعابية، عندما يتم رفع حالة الطوارئ غداً الأحد.

وذكرت تقارير أن سوجا يريد هذا أيضا في الأولمبياد ولكن مستشاري الصحة وآخرين يعارضون هذه الخطوة. وكشف استطلاع للرأي، اليوم السبت، أن شركات يابانية أبدت رأياً مماثلاً لرأي المواطنين، حيث اعترض الأغلبية على إقامة دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة طوكيو في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

كانت غالبية استطلاعات الرأي الأخرى على مدار الأشهر الأخيرة قد أشارت إلى أن أغلب اليابانيين يعارضون إقامة الدورة الأولمبية في ظل الظروف الحالية.

ولكن مسؤولي اللجنة المنظمة للأولمبياد والحكومة اليابانية وكذلك اللجنة الأولمبية الدولية أبدوا تمسكا بإقامة الدورة الأولمبية مع تطبيق معايير صحية صارمة وفي ظل حقيقة أن نحو 80 % من الرياضيين المشاركين سيكونوا قد تلقوا اللقاح بحلول موعد انطلاق المنافسات.

وسترفع حالة الطوارئ في طوكيو ومناطق أخرى باليابان اعتبارا من يوم الاثنين، لكن ترددت تقارير أن الحكومة تدرس فرض حالة شبه طوارئ خلال الأولمبياد.