رونالدينيو وراموس وجوشوا ولينجارد.. «لاعبون بلا حدود»

الرياض (الاتحاد)

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن مشاركة مجموعة من أشهر نجوم عالم كرة القدم والرياضة في المواجهات الودية التشويقية لبطولة FIFA21 أولى بطولات منافسات النخبة ضمن مبادرة لاعبون بلا حدود، الحدث الخيري الأكبر عالمياً في الرياضة الإلكترونية.

وسيكون الجمهور العالمي على موعد مع الأجواء الحماسية الخاصة، حين يواجه الأسطورة البرازيلية ونجم كرة القدم العالمية رونالدينيو خصمه نجم الكرة الإسبانية ونادي ريال مدريد سيرجيو راموس، ليعيدا إحياء العديد من اللحظات الكروية التي لا تنسى بينهما في «كلاسيكو الأرض»، عندما كان يلعب البرازيلي لفريق برشلونة.

وكان النجم البرازيلي هو من أشعل شرارة التحدي الأولى حين قام بتوجيه تغريدة من حسابه عبر تويتر يسترجع بها ذكريات إحدى ليالي الكلاسيكو الإسباني الكبير عام 2007، من خلال صورة تعكس تفوقه على خصمه، ليقوم النجم الإسباني بالرد بتغريدة استعرض فيها إحدى صور احتفالات النادي الملكي مع جماهيره بلقب ذلك الموسم في شوارع العاصمة مدريد.

ولاقت المحادثة تغطية إعلامية واسعة من قبل أبرز جهات الإعلام الرياضي العالمية بالإضافة إلى عشاق ومحبي النجمين العالميين، ليقوم القائمين على مبادرة لاعبون بلا حدود بتوجيه دعوة لهما للمشاركة في مواجهة خيرية افتراضية في لعبة FIFA21 للمساهمة بالتبرع بمبلغ 50.000 دولار لدعم جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) حول العالم.

وتستمر المتعة والإثارة بمشاركة المزيد من النجوم العالميين، حيث سيشهد الجمهور موقعة إنجليزية خالصة حين يواجه أحد شخصيات طور «Volta» في لعبة FIFA21 وحامل لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل الإنجليزي آنثوني جوشوا مواطنه نجم الكرة الإنجليزية ونادي مانشستر يونايتد جيسي لينجارد.

وتعتبر هذه المواجهات الودية التشويقية جزءاً من المواجهات التنافسية التي ستقام بين نخبة لاعبي ومحترفي العالم في لعبة (FIFA21)، حيث يشارك أكثر من 30 لاعباً من أفضل محترفي اللعبة الشهيرة للمشاركة في أولى منافسات النخبة ضمن مبادرة لاعبون بلا حدود والتي ستنطلق اليوم، وتستمر لمدة 3 أيام.

وسيتنافس اللاعبون للحصول على لقب البطولة وأكبر حصة من مجموع جوائزها المالية الخيرية والتي تبلغ 1.5 مليون دولار من مجموع جوائز مبادرة لاعبون بلا حدود التي تصل إلى 10 مليون دولار، يعود ريعها بالكامل لجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، حيث سيتم منح المبالغ لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي بدوره سيقوم بتقديمها للجهات الخيرية العالمية مثل «اليونيسف»، و«دايركت ريليف»، و«التحالف العالمي للقاحات والتحصين»، و«الهيئة الطبية الدولية»، من أجل توفير اللقاح للدول المحتاجة حول العالم.

