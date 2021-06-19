فيرستابن يعزز القمة بالصدارة المعنوية في «بول ريكارد»

برلين (د ب أ)

تصدر ماكس فيرستابن سائق ريد بول، اليوم السبت، التجربة الحرة الثالثة لسباق الجائزة الكبرى الفرنسي المقرر غداً الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.

وجاء فالتيري بوتاس سائق مرسيدس في المركز الثاني، بينما جاء زميله البريطاني لويس هاميلتون حامل لقب بطولة العالم في المركز الخامس.

وحقق فيرستابن أفضل زمن للفة على مضمار بول ريكارد البالغ طوله 5842 متراً، مسجلاً دقيقة واحدة و300. 31 ثانية، علماً بأنه سجل أفضل زمن للفة قبلها لكنها شطبت إثر تخطيه حدود المضمار.

وتفوق فيرستابن بفارق 8. 0 ثانية على بوتاس الذي تأخر عنه بفارق 008. 0 ثانية فقط في التجربة الثانية أمس الجمعة. واحتل كارلوس ساينز سائق فيراري المركز الثالث، وتلاه سيرخيو بيريز في المركز الرابع بالسيارة الأخرى لريد بول.

ويتطلع فريق مرسيدس إلى استعادة توازنه بعد عروضه المخيبة للآمال في سباقي موناكو وباكو، عبر السباق الفرنسي. وبعد ستة سباقات أقيمت حتى الآن هذا الموسم، يتصدر فيرستابن الترتيب العام للسائقين في بطولة العالم بفارق أربع نقاط أمام هاميلتون حامل اللقب.