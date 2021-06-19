دورتموند يتلقى العرض الأول لبيع سانشو

دوسلدورف (د ب أ)

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا، أن نادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، تلقى أول عرض لشراء لاعبه الإنجليزي الدولي جادون سانشو، من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكتبت صحيفة "رور ناخريشتن" الألمانية الصادرة اليوم السبت، أنه يُعْتَقد أن دورتموند تلقى عرضاً أولياً تجري دراسته. يذكر أن دورتموند لا يرغب في الأصل في التفريط في اللاعب، لكنه يمكن أن يوافق على رحيله في حال تلقى عرضاً جيداً.

وكان المدير الرياضي لدورتموند، ميخائيل تسورك، قد صرح للصحيفة قبل بضعة أسابيع بقوله: سيكون من الجيد بالنسبة لنا أن يبقى، وقد رأينا في الأسابيع التي تغيب فيها جادون مدى القيمة التي يمثلها بالنسبة لنا.

كان المهاجم الإنجليزي انتقل إلى صفوف دورتموند قادماً من مانشستر سيتي في عام 2017 مقابل 5. 7 مليون يورو، ولا يزال عقد سانشو مع دورتموند سارياً حتى يونيو 2023.

وذكرت الصحيفة أن دورتموند طالب بنحو 95 مليون يورو مقابل انتقال سانشو بالإضافة إلى المكافآت المعتادة.

وقوبل عدم إشراك سانشو حتى الآن في بطولة يورو 2020 الحالية برفض من قبل بعض المراقبين في إنجلترا، حيث لم يجر المدير الفني للمنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت سوى تغييرين فقط، من التغيرات الخمسة المسموح بها في المباراة الثانية، التي خاضها منتخب انجلترا أمس الجمعة أمام منتخب اسكتلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات والتي انتهت بتعادل سلبي محبط للمنتخب الإنجليزي.

وعلق اللاعب الدولي السابق ريو فرديناند على عدم إشراك سانشو في المباراتين اللتين خاضهما المنتخب الإنجليزي حتى الآن، قائلاً: لدينا كل هؤلاء اللاعبون. سانشو؟ ماذا فعل؟ من المؤكد أن شيئاً ما حدث خلف الكواليس.

يذكر أن اسم شانشو لم يكن مدرجاً على قائمة المنتخب الإنجليزي في أول مباراة له في البطولة أمام أوكرانيا.

وأضاف فرديناند: لا أفهم ذلك حقاً، في المباراة الأولى لم يكن على مقعد البدلاء، وفي المباراة الثانية لم ينزل الملعب، تمتلك مثل هذه الموهبة الكبيرة لتجلس، أطلق هؤلاء الشباب فلقد صرنا نبدو مرة أخرى انجلترا المتحجرة العجوز.