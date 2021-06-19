بيرهوف وإيفنبرج ينتقدان «المانشافت»

برلين (د ب أ)

أعرب أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم ونجم كرة القدم الألماني السابق شتيفان إيفنبرج عن أسفهما لافتقاد منتخب بلدهما حالياً للمهاجمين البارزين.

وقال بيرهوف في تصريحات لصحيفة "سودويتشه تسايتونج" الألمانية إنه في السنوات الماضية، تم تفضيل المهاجم غير الصريح، مثل ماريو جوتزه الفائز مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014.

وأوضح بيرهوف: تم إهمال معايير المهاجم التقليدي بعض الشيء، وأشار إيفنبرج النجم السابق لخط وسط المنتخب الألماني إلى نفس المشكلة موضحاً في مقاله بموقع "تي-أونلاين" إلى افتقاد المهاجمين قائلاً: المشكلة الأكبر في كرة القدم الألمانية، كما انتقد أيضاً الاعتماد الكبير على المهاجم غير الصريح.

وكان بيرهوف مهاجماً بارزاً في صفوف المنتخب الألماني «المانشافت» وسجل هدفي الفريق في نهائي يورو 1996، عندما فاز المانشافت على المنتخب التشيكي 2 /1.

وقال بيرهوف إن المهاجم يمنح الفريق تواجدا أفضل في منطقة جزاء المنافس، وأوضح: من دون المهاجم الصريح (رأس الحربة) يكون تسجيل الأهداف بالرأس اثر الكرات العرضية أمراً غير ممكن.

وافتقد المانشافت للقرات الهجومية في المباراة التي خسرها صفر / 1 أمام نظيره الفرنسي بطل العالم في أولى مباريات الفريق بيورو 2020.

ويضم المنتخب الألماني في قائمته بالبطولة رأس حربة وحيد هو كيفن فولاند مهاجم موناكو الفرنسي. ويخوض المانشافت مباراته الثانية في دور المجموعات بيورو 2020 أمام المنتخب البرتغالي في ميونيخ.

وكان آخر مهاجم بارز للمانشافت هو ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم، والذي أنهى مسيرته الدولية بعد الفوز مع الفريق بلقب مونديال 2014.

وقال إيفنبرج إن ألمانيا تفتقد بشكل ملح للاعبين مثل كلوزه، وطالب إيفنبرج الاتحاد الألماني للعبة والأندية الألمانية على العمل بشكل مكثف على توفير هذه النوعية من اللاعبين. وأوضح: "الدرس المستفاد من هذه البطولة قد يكون فقط هو أنه من الضروري أن نتحدث عن المهاجمين في ألمانيا والتفكير في كيفية تدريبهم".

ووصف إيفنبرج هذا بأنه سيكون "التحدي الأكبر" للمدرب هانزي فليك المدير الفني الجديد للمانشافت والذي يتولى المسؤولية خلفا ليواخيم لوف عقب انتهاء مشاركة الفريق في يورو 2020.